Почти месяц на подготовку: как создавалась «Ночь музыки» в Екатеринбурге с сурдопереводом — интервью

Песни Niletto и Бобунца в Екатеринбурге перевели на язык жестов

30 июня 2025 в 22:43 Размер текста - 17 +

Анастасия Берендеева с 2022 года работает на концертах Фото: Илья Московец © URA.RU С сурдопереводом песен на главных площадках «Ночи музыки», которая прошла в Екатеринбурге 27 июня, выступил в Историческом сквере Niletto и у Драмтеатра Сергей Бобунец из группы «Смысловые галлюцинации». 17 композиций для слабослышащих зрителей подготовила Анастасия Берендеева. Актриса по образованию уже более 10 лет занимается музыкальным сурдопереводом, совмещая жестовый язык с заранее поставленной хореографией. С одной из запоминающихся артисток «Ночи музыки» пообщался корреспондент URA.RU. Начал работать Inclusive Event, который адаптирует площадки для людей с ограниченными возможностями здоровья, на «Уральской ночи музыки» в 2022 году. Тогда волонтер проекта Берендеева впервые перевела песни для певицы МакSим. Правда, выступать пришлось не на сцене, а около нее. В 2023-м уже сурдоперевод сопровождал группу IOWA и музыканта Валерия Сюткина. — За сколько вы начали готовиться к «Ночи музыки» в 2025-м году? Анастасия Берендеева на выступлении Сергея Бобунца Фото: Илья Московец © URA.RU Наверное, за месяц точно. Просто до этого еще был большой фестиваль «Движение» (мотофестиваль, прошел в Екатеринбурге 7—8 июня, — прим. URA.RU). Там было тоже не меньше работы. У меня был перевод «Ночных снайперов» с Дианой Арбениной, группы Drummatix, Найка Борзова и группы «Комната культуры». И несколько переводов экскурсий было еще в эти два дня. Готовила 26 песен, получилось «спеть» в итоге 25. — А вам заранее сказали, на каких площадках будете работать на «Ночи музыки»? Нам важно, чтобы все было на главных площадках, поэтому нам предложили Niletto, и мы согласились. Что популярно, что на слуху, то мы и переводим. Ну и концерт Бобунца, потому что это завершающая точка в этой «Ночи». И так все совпало, что еще и финальная песня фестиваля «Луч солнца золотого». Все вместе спели. Ну и естественно с артистами нужно все предварительно согласовывать. Если бы, например, Niletto или Бобунец отказался, мы бы, конечно, на другую площадку перешли. — Как тот же Niletto или, например, Валерий Сюткин, отнесется к участию дополнительного артиста на сцене? Когда им предлагают такую услугу, скидывают видео, говорят, как это важно для людей с нарушением слуха. Я не знаю, как они отвечают, там же общаются все через менеджеров, через директоров. Но после того, как работа выполнена, плохих отзывов у нас не было, что мешал артисту переводчик или еще что-то. Все были только довольны. Я непосредственно с артистами, к сожалению или к счастью, не общаюсь. Главное, что у меня есть отклик от моей аудитории слабослышащих и глухих. Я вижу их глаза, вижу, что они повторяют за мной жесты, что они поют вместе со мной, как они счастливы, аплодируют. Для меня это важнее. — То есть у вас нет общения с артистами перед концертом, на саундчеках, когда идет настройка звука? Я посещаю саундчеки. Там мы общаемся непосредственно с техниками, с музыкантами, которые приезжают. Сами артисты очень редко приезжают. На мою память только два человека, которые приехали сами на чек, — это Niletto на «Ночь музыки» в этом году и Владимир Шахрин (лидер группы «Чайф), но это было в День города в 2024 году. Анастасия Берендеева сделала сурдоперевод и главной песне Ural music night «Луч солнца золотого» Фото: Илья Московец © URA.RU Первый чек в этом раз был в 9:00 на Октябрьской площади. Сергея Бобунца не было. Музыканты его играли песни. Я так потихоньку за сценой репетировала, пока мне не дали возможность выйти на сцену, посмотреть, где я буду стоять. Второй чек был, по-моему, примерно с 11:00, с 11:30 с Niletto. Он сам был, чуть-чуть спел. Уже народ собрался на Плотинке. Получилось почти все песни прогнать. Ну и потом еще до выступления было время передохнуть. И я тоже гоняла песни, репетировала. — Для «Движения» вы 26 песен подготовили, выступили с 25-ю, а для «Ночи музыки»? Для Niletto я шесть композиций готовила. Но получилось пять. Мы хотели сделать новую изюминку — вместо меня на новую песню «Вернемся» поставить слабослышащую девочку. Она сама занимается, поет, клипы снимает. Я ей должна была помогать. Но Niletto не спел эту песню. И это мы уже узнали только прямо перед выступлением. Будем пробовать в следующий раз. Сергей Бобунец стал главным хедлайнером «Ночи музыки» в 2025 году Фото: Илья Московец © URA.RU А с Бобунцом так хорошо получилось — заранее трек-листы я получила. Поэтому был переведен весь концерт полностью. Было 11 композиций. Это был мой первый опыт полностью концерт перевести. Это оказалось намного легче, чем отдельные песни выбегать переводить. Плюс, у него есть записи живых концертов, поэтому в целом я предполагала, что будет на сцене. Казусов не было. Но побольше пришлось покопаться с переводами. Потому что в каждой песне довольно глубокий смысл. Надо было интервью почитать, что говорит сам Бобунец. Может быть, где-то через нейросеть слова прогнать, синонимы поискать. — А у Niletto заранее не удалось получить трек-лист, то есть все по интуиции готовили? К сожалению, нет. Смотрела, какие песни у него популярны сейчас, какие он поет. Примерно все. Посмотрела концерты, подготовилась. — Вы ранее говорили в интервью, что достаточно сложно современные песни переводить, потому что не всегда понятен смысл. Как с Niletto было? Niletto выступал в Историческом сквере Фото: Илья Московец © URA.RU Я старалась поменять все слова, которые непонятны, в более понятный смысл. Допустим, «Время пострелять». Что это? Что это такое «время пострелять»? Это же не значит, что люди будут стрелять сейчас, выходить на дуэли. Это, наверное, больше про то, что мы сейчас с тобой будем спорить, будем ругаться или что-то такое. Поэтому тут глубже надо копать. Еще у него могут быть слова сложные — вампир, Blade 2 и так далее. Меняла Blade 2 на «компьютерная игра с вампирами». — Сколько времени у вас уходит на подготовку одной песни, день-два? Ну, теперь уже приходится все делать быстрее, потому что сжатые сроки. Лучше мне сразу все песни перевести. Остаться дома, сидеть, переводить. Какие-то, может быть, строчки оставить на потом. Они у меня могут прийти прямо перед выходом на сцену, как их лучше перевести. Я могу идти по улице слушать, мне что-нибудь взбредет, я запишу это. То есть такой продолжающийся процесс. Но я должна прийти уже готовой на репетицию, с основной базой, чтобы хореограф посмотрела жесты, из каких что можно плавно вывести в танец. Потом все записываешь на видео. Если что-то забывалось, смотришь, вспоминаешь. Вот 26 песен для «Движения» очень было сложно по танцам выучить, поэтому мы каждый записывали на видео. На «Ночи музыки» также. — Вот у вас родилась мысль иначе перевести слово, как вы себе это фиксируете? Я в заметках записываю. Но вообще у меня все по старинке на самом деле. Как переводчик наш меня учила. Записывать на бумажке все и между строк писать карандашом. Просто фразами пишу, какой на слове должен быть жест. — А макияж у вас какой-то особенный для выступлений? Сурдопереводом Анастасия Берендеева занимается уже больше 10 лет Фото: Илья Московец © URA.RU Главное, чтобы были губы видны издалека. Потому что жесты и артикуляция очень связаны друг с другом. Жест может быть один и тот же, а слово может быть разное. Ну, мы делаем, конечно, сценический образ. У нас есть прекрасный визажист Лиза, которая уже неоднократно меня собирала. — Что касается костюма, наверное, одежда должна быть сдержанной? Да, конечно. У переводчиков есть свои правила. Одежда должна быть темной, чтобы руки выделялись, чтобы было видно, что я перевожу. — Ранее в интервью вы говорили, что достаточно бывает сложно из-за разности диалектов. У каждого свой и нужно выбрать что-то такое, чтобы было понятно всем. У вас сформировался основной язык жестов? У каждого своя система, как он переводит. Сейчас, наверное, я что-то поменяла, потому что доучиваюсь онлайн. Пошла на переподготовку переводчиков жестового языка. Три месяца училась, конечно, что-то я начала употреблять, что-то убрала. Потому что жестовый язык живой, как и русский. Появляются какие-то новые слова. Поэтому надо всегда быть в тренде. Молодежь уже разговаривает совсем другими жестами, которые даже можно уже не понять. — Свой сленг появился? Да, конечно. Так же, как у нас сейчас в разговорной речи. Вот эти словечки «скул», «вайб». — Подведем итог. Это у вас уже четвертая «Ночь музыки», разные ли они для вас оказались? В первую «Ночь музыки» в 2022 году было дико страшно и там все намного сложнее было. Например, у меня не было монитора в ушах, не слышала, что поет артист. На сцену меня не пустили по каким-то соображениям. Тумба какая-то была, я встала на нее и для своей аудитории постаралась перевести. А сейчас уже, конечно, намного комфортнее. Мы можем на чеке договориться с техниками и со звукорежиссерами, что вы нам даете базу, монитор, направляете свет на меня, чтобы было видно руки. Чтобы моя работа не была бесполезной. Очень классно. Никто не шпыняет, все относятся с пониманием. Каждую композицию ставит хареограф Фото: Екатерина Ваулина (из личного архива Анастасии Берендеевой) На сцене сурдопереводчик должен быть в темном Фото: Екатерина Ваулина (из личного архива Анастасии Берендеевой) В макияже акцент делается на губы Фото: страница «ВВконтакте» Inclusive Event Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С сурдопереводом песен на главных площадках «Ночи музыки», которая прошла в Екатеринбурге 27 июня, выступил в Историческом сквере Niletto и у Драмтеатра Сергей Бобунец из группы «Смысловые галлюцинации». 17 композиций для слабослышащих зрителей подготовила Анастасия Берендеева. Актриса по образованию уже более 10 лет занимается музыкальным сурдопереводом, совмещая жестовый язык с заранее поставленной хореографией. С одной из запоминающихся артисток «Ночи музыки» пообщался корреспондент URA.RU. Начал работать Inclusive Event, который адаптирует площадки для людей с ограниченными возможностями здоровья, на «Уральской ночи музыки» в 2022 году. Тогда волонтер проекта Берендеева впервые перевела песни для певицы МакSим. Правда, выступать пришлось не на сцене, а около нее. В 2023-м уже сурдоперевод сопровождал группу IOWA и музыканта Валерия Сюткина. — За сколько вы начали готовиться к «Ночи музыки» в 2025-м году? Наверное, за месяц точно. Просто до этого еще был большой фестиваль «Движение» (мотофестиваль, прошел в Екатеринбурге 7—8 июня, — прим. URA.RU). Там было тоже не меньше работы. У меня был перевод «Ночных снайперов» с Дианой Арбениной, группы Drummatix, Найка Борзова и группы «Комната культуры». И несколько переводов экскурсий было еще в эти два дня. Готовила 26 песен, получилось «спеть» в итоге 25. — А вам заранее сказали, на каких площадках будете работать на «Ночи музыки»? Нам важно, чтобы все было на главных площадках, поэтому нам предложили Niletto, и мы согласились. Что популярно, что на слуху, то мы и переводим. Ну и концерт Бобунца, потому что это завершающая точка в этой «Ночи». И так все совпало, что еще и финальная песня фестиваля «Луч солнца золотого». Все вместе спели. Ну и естественно с артистами нужно все предварительно согласовывать. Если бы, например, Niletto или Бобунец отказался, мы бы, конечно, на другую площадку перешли. — Как тот же Niletto или, например, Валерий Сюткин, отнесется к участию дополнительного артиста на сцене? Когда им предлагают такую услугу, скидывают видео, говорят, как это важно для людей с нарушением слуха. Я не знаю, как они отвечают, там же общаются все через менеджеров, через директоров. Но после того, как работа выполнена, плохих отзывов у нас не было, что мешал артисту переводчик или еще что-то. Все были только довольны. Я непосредственно с артистами, к сожалению или к счастью, не общаюсь. — То есть у вас нет общения с артистами перед концертом, на саундчеках, когда идет настройка звука? Я посещаю саундчеки. Там мы общаемся непосредственно с техниками, с музыкантами, которые приезжают. Сами артисты очень редко приезжают. На мою память только два человека, которые приехали сами на чек, — это Niletto на «Ночь музыки» в этом году и Владимир Шахрин (лидер группы «Чайф), но это было в День города в 2024 году. Первый чек в этом раз был в 9:00 на Октябрьской площади. Сергея Бобунца не было. Музыканты его играли песни. Я так потихоньку за сценой репетировала, пока мне не дали возможность выйти на сцену, посмотреть, где я буду стоять. Второй чек был, по-моему, примерно с 11:00, с 11:30 с Niletto. Он сам был, чуть-чуть спел. Уже народ собрался на Плотинке. Получилось почти все песни прогнать. Ну и потом еще до выступления было время передохнуть. И я тоже гоняла песни, репетировала. — Для «Движения» вы 26 песен подготовили, выступили с 25-ю, а для «Ночи музыки»? Для Niletto я шесть композиций готовила. Но получилось пять. Мы хотели сделать новую изюминку — вместо меня на новую песню «Вернемся» поставить слабослышащую девочку. Она сама занимается, поет, клипы снимает. Я ей должна была помогать. Но Niletto не спел эту песню. И это мы уже узнали только прямо перед выступлением. Будем пробовать в следующий раз. А с Бобунцом так хорошо получилось — заранее трек-листы я получила. Поэтому был переведен весь концерт полностью. Было 11 композиций. Это был мой первый опыт полностью концерт перевести. Это оказалось намного легче, чем отдельные песни выбегать переводить. Плюс, у него есть записи живых концертов, поэтому в целом я предполагала, что будет на сцене. Казусов не было. Но побольше пришлось покопаться с переводами. Потому что в каждой песне довольно глубокий смысл. Надо было интервью почитать, что говорит сам Бобунец. Может быть, где-то через нейросеть слова прогнать, синонимы поискать. — А у Niletto заранее не удалось получить трек-лист, то есть все по интуиции готовили? К сожалению, нет. Смотрела, какие песни у него популярны сейчас, какие он поет. Примерно все. Посмотрела концерты, подготовилась. — Вы ранее говорили в интервью, что достаточно сложно современные песни переводить, потому что не всегда понятен смысл. Как с Niletto было? Я старалась поменять все слова, которые непонятны, в более понятный смысл. Допустим, «Время пострелять». Что это? Что это такое «время пострелять»? Это же не значит, что люди будут стрелять сейчас, выходить на дуэли. Это, наверное, больше про то, что мы сейчас с тобой будем спорить, будем ругаться или что-то такое. Поэтому тут глубже надо копать. Еще у него могут быть слова сложные — вампир, Blade 2 и так далее. Меняла Blade 2 на «компьютерная игра с вампирами». — Сколько времени у вас уходит на подготовку одной песни, день-два? Ну, теперь уже приходится все делать быстрее, потому что сжатые сроки. Лучше мне сразу все песни перевести. Остаться дома, сидеть, переводить. Какие-то, может быть, строчки оставить на потом. Они у меня могут прийти прямо перед выходом на сцену, как их лучше перевести. Я могу идти по улице слушать, мне что-нибудь взбредет, я запишу это. То есть такой продолжающийся процесс. Но я должна прийти уже готовой на репетицию, с основной базой, чтобы хореограф посмотрела жесты, из каких что можно плавно вывести в танец. Потом все записываешь на видео. Если что-то забывалось, смотришь, вспоминаешь. — Вот у вас родилась мысль иначе перевести слово, как вы себе это фиксируете? Я в заметках записываю. Но вообще у меня все по старинке на самом деле. Как переводчик наш меня учила. Записывать на бумажке все и между строк писать карандашом. Просто фразами пишу, какой на слове должен быть жест. — А макияж у вас какой-то особенный для выступлений? Главное, чтобы были губы видны издалека. Потому что жесты и артикуляция очень связаны друг с другом. Жест может быть один и тот же, а слово может быть разное. Ну, мы делаем, конечно, сценический образ. У нас есть прекрасный визажист Лиза, которая уже неоднократно меня собирала. — Что касается костюма, наверное, одежда должна быть сдержанной? Да, конечно. У переводчиков есть свои правила. Одежда должна быть темной, чтобы руки выделялись, чтобы было видно, что я перевожу. — Ранее в интервью вы говорили, что достаточно бывает сложно из-за разности диалектов. У каждого свой и нужно выбрать что-то такое, чтобы было понятно всем. У вас сформировался основной язык жестов? У каждого своя система, как он переводит. Сейчас, наверное, я что-то поменяла, потому что доучиваюсь онлайн. Пошла на переподготовку переводчиков жестового языка. Три месяца училась, конечно, что-то я начала употреблять, что-то убрала. Потому что жестовый язык живой, как и русский. Появляются какие-то новые слова. Поэтому надо всегда быть в тренде. — Свой сленг появился? Да, конечно. Так же, как у нас сейчас в разговорной речи. Вот эти словечки «скул», «вайб». — Подведем итог. Это у вас уже четвертая «Ночь музыки», разные ли они для вас оказались? В первую «Ночь музыки» в 2022 году было дико страшно и там все намного сложнее было. Например, у меня не было монитора в ушах, не слышала, что поет артист. На сцену меня не пустили по каким-то соображениям. Тумба какая-то была, я встала на нее и для своей аудитории постаралась перевести. А сейчас уже, конечно, намного комфортнее. Мы можем на чеке договориться с техниками и со звукорежиссерами, что вы нам даете базу, монитор, направляете свет на меня, чтобы было видно руки. Чтобы моя работа не была бесполезной. Очень классно. Никто не шпыняет, все относятся с пониманием.