В ВТБ раскрыли, станут ли власти субсидировать льготные ипотеки дальше

Власти, скорее всего, сохранят субсидирование льготных ипотечных программ и после 6 августа 2025 года. Об этом сообщил URA.RU первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов на конференц-колле, посвященном раскрытию финансовых показателей Группы ВТБ по МСФО за пять месяцев 2025 года.
«Мы исходим из сохранения существующих параметров. Мы исходим из того, что продлят. Это продление происходило каждый год, в этом нет ничего необычного — мы исходим из этого параметра», — заявил Пьянов, отвечая на вопрос о перспективах субсидирования семейной и дальневосточной ипотеки. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Пьянов также отметил, что окончательное решение по условиям субсидирования будет принято после заседания Центробанка России, запланированного на конец июля. «После 27 июля будет лучше, будет оптимистичнее. Жить станет лучше, станет веселее», — отметил он, выразив надежду на позитивные изменения.
В настоящее время льготные ипотечные программы с господдержкой действуют до 6 августа 2025 года. Среди программ льготной ипотеки: семейная (доступна для семей с детьми, включая семьи с детьми-инвалидами), дальневосточная и арктическая ипотека (предназначена для молодых семей, участников программ повышения мобильности трудовых ресурсов, владельцев дальневосточного или арктического гектара) и некоторые другие.
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