В Ульяновске закрыли аэропорт

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В Ульяновске закрыли аэропорт
В Ульяновске закрыли аэропорт Фото:

Аэропорт Ульяновская временно не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщили в Росавиации.

«Временные ограничения введены в аэропорту Ульяновска», — сообщил представитель ведомства Артем Кореняко. Пресс-релиз опубликован в его telegram-канале.

Губернатор региона Алексей Русских объявил об угрозе беспилотников. «В Ульяновской области объявлен режим беспилотной опасности», — написал Русских в своем telegram-канале.

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Аэропорт Ульяновская временно не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщили в Росавиации. «Временные ограничения введены в аэропорту Ульяновска», — сообщил представитель ведомства Артем Кореняко. Пресс-релиз опубликован в его telegram-канале. Губернатор региона Алексей Русских объявил об угрозе беспилотников. «В Ульяновской области объявлен режим беспилотной опасности», — написал Русских в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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