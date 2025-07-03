В Ульяновске закрыли аэропорт
Аэропорт Ульяновская временно не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения введены в аэропорту Ульяновска», — сообщил представитель ведомства Артем Кореняко. Пресс-релиз опубликован в его telegram-канале.
Губернатор региона Алексей Русских объявил об угрозе беспилотников. «В Ульяновской области объявлен режим беспилотной опасности», — написал Русских в своем telegram-канале.
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