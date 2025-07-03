Мэрия Челябинска утвердила проект реновации «Немецкого квартала»

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На месте «Немецкого квартала» построят новый микрорайон
На месте «Немецкого квартала» построят новый микрорайон Фото:

В Челябинске опубликован проект реновации «Немецкого квартала», в который вошли восемь домов в Металлургическом районе. Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте мэрии.

«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Социалистической, Жукова, Мира, Дегтярева в Металлургическом районе города Челябинска, общей площадью 1,63 га. Предельный срок реализации — не более семи лет», — указано в документе.

В проекте зафиксировано, что комплексное развитие территории будет производиться по инициативе администрации города через проведение аукциона. Здесь планируется построить не менее 27 тысяч квадратных метров жилья и объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

На месте «Немецкого квартала» построят новый микрорайон. Здания были возведены в середине 1940-х годов и имеют уникальную архитектуру, однако состояние их неидеальное. Фундаментов у домов нет, деревянные перекрытия сгнили, в квартирах и подъездах — сырость, трубы парят, а зимой холодно.

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В Челябинске опубликован проект реновации «Немецкого квартала», в который вошли восемь домов в Металлургическом районе. Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте мэрии. «Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Социалистической, Жукова, Мира, Дегтярева в Металлургическом районе города Челябинска, общей площадью 1,63 га. Предельный срок реализации — не более семи лет», — указано в документе. В проекте зафиксировано, что комплексное развитие территории будет производиться по инициативе администрации города через проведение аукциона. Здесь планируется построить не менее 27 тысяч квадратных метров жилья и объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. На месте «Немецкого квартала» построят новый микрорайон. Здания были возведены в середине 1940-х годов и имеют уникальную архитектуру, однако состояние их неидеальное. Фундаментов у домов нет, деревянные перекрытия сгнили, в квартирах и подъездах — сырость, трубы парят, а зимой холодно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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