Мэрия Челябинска утвердила проект реновации «Немецкого квартала»

В Челябинске опубликован проект реновации «Немецкого квартала», в который вошли восемь домов в Металлургическом районе. Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте мэрии.
«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Социалистической, Жукова, Мира, Дегтярева в Металлургическом районе города Челябинска, общей площадью 1,63 га. Предельный срок реализации — не более семи лет», — указано в документе.
В проекте зафиксировано, что комплексное развитие территории будет производиться по инициативе администрации города через проведение аукциона. Здесь планируется построить не менее 27 тысяч квадратных метров жилья и объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.
На месте «Немецкого квартала» построят новый микрорайон. Здания были возведены в середине 1940-х годов и имеют уникальную архитектуру, однако состояние их неидеальное. Фундаментов у домов нет, деревянные перекрытия сгнили, в квартирах и подъездах — сырость, трубы парят, а зимой холодно.
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