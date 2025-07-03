В Челябинске осуждены диверсанты, устроившие пожар на железной дороге

В Челябинске вынесены приговоры диверсантам, которые летом 2023 года устроили пожар в четырех релейных шкафах железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
"В зависимости от роли и степени участия два жителя Республики Башкортостан признаны виновными по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия), ч. 3 ст. 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности). Суд назначил 31-летнему подсудимому наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима", — сообщили в пресс-службе ведомства.
17-летнего соучастника суд приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор был вынесен в Центральном окружном военном суде.
Судом установлено, что 31-летний житель города Учалы в мае 2023 года вступил в террористическую организацию «Легион Свобода России», деятельность которой запрещена на территории РФ. Он получил указания за вознаграждение совершить диверсии.
В июне 2023 года злоумышленник поджег три релейных шкафа и один батарейный шкаф, принадлежащие ОАО «Российские железные дороги» и расположенные на участках железнодорожных путей возле Миасса. Он также привлек студента колледжа, который следил за обстановкой вокруг. Соучастники зафиксировали свою "работу" на фото и видео, которые отправили в террористическую организацию. Инициатор поджогов был задержан сотрудниками полиции и ФСБ.
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