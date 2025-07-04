Мирошник: 13 детей погибли от атак ВСУ с начала года

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От ударов ВСУ погибли 13 российских детей
От ударов ВСУ погибли 13 российских детей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на брифинге озвучил тревожные данные о жертвах среди мирного населения в результате атак Вооруженных Сил Украины (ВСУ) с начала 2025 года. По его словам, в результате этих атак погибли 13 детей, а 135 получили ранения различной степени тяжести.

«Погибли 13 детей и 135 получили ранения различной степени тяжести», — сказал Мирошник, его речь транслировал Smotrim.ru. Общее число пострадавших с начала обстрелов превысило 22,5 тысячи человек, среди которых как минимум 454 мирных жителя погибли. Мирошник подчеркнул, что каждый третий пострадавший от действий ВСУ — это мирный житель.

В дополнение к этой информации, посол сообщил о значительном увеличении числа обстрелов российских территорий на 20-25% после российско-американских телефонных переговоров между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, прошедших 18 марта 2025 года. С начала года ВСУ выпустили по гражданским объектам как минимум 49 тысяч различных боеприпасов.

Мирошник подчеркнул, что каждый новый раунд переговоров между Россией и Украиной сопровождается увеличением террористической активности со стороны ВСУ, что является свидетельством реального настроя киевского режима, вопреки заявлениям украинского президента Владимира Зеленского о стремлении к миру.

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Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на брифинге озвучил тревожные данные о жертвах среди мирного населения в результате атак Вооруженных Сил Украины (ВСУ) с начала 2025 года. По его словам, в результате этих атак погибли 13 детей, а 135 получили ранения различной степени тяжести. «Погибли 13 детей и 135 получили ранения различной степени тяжести», — сказал Мирошник, его речь транслировал Smotrim.ru. Общее число пострадавших с начала обстрелов превысило 22,5 тысячи человек, среди которых как минимум 454 мирных жителя погибли. Мирошник подчеркнул, что каждый третий пострадавший от действий ВСУ — это мирный житель. В дополнение к этой информации, посол сообщил о значительном увеличении числа обстрелов российских территорий на 20-25% после российско-американских телефонных переговоров между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, прошедших 18 марта 2025 года. С начала года ВСУ выпустили по гражданским объектам как минимум 49 тысяч различных боеприпасов. Мирошник подчеркнул, что каждый новый раунд переговоров между Россией и Украиной сопровождается увеличением террористической активности со стороны ВСУ, что является свидетельством реального настроя киевского режима, вопреки заявлениям украинского президента Владимира Зеленского о стремлении к миру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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