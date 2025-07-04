Мирошник: 13 детей погибли от атак ВСУ с начала года

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на брифинге озвучил тревожные данные о жертвах среди мирного населения в результате атак Вооруженных Сил Украины (ВСУ) с начала 2025 года. По его словам, в результате этих атак погибли 13 детей, а 135 получили ранения различной степени тяжести.
«Погибли 13 детей и 135 получили ранения различной степени тяжести», — сказал Мирошник, его речь транслировал Smotrim.ru. Общее число пострадавших с начала обстрелов превысило 22,5 тысячи человек, среди которых как минимум 454 мирных жителя погибли. Мирошник подчеркнул, что каждый третий пострадавший от действий ВСУ — это мирный житель.
В дополнение к этой информации, посол сообщил о значительном увеличении числа обстрелов российских территорий на 20-25% после российско-американских телефонных переговоров между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, прошедших 18 марта 2025 года. С начала года ВСУ выпустили по гражданским объектам как минимум 49 тысяч различных боеприпасов.
Мирошник подчеркнул, что каждый новый раунд переговоров между Россией и Украиной сопровождается увеличением террористической активности со стороны ВСУ, что является свидетельством реального настроя киевского режима, вопреки заявлениям украинского президента Владимира Зеленского о стремлении к миру.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.