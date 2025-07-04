Песков объяснил, что необходимо для личной встречи Путина и Трампа

Песков: есть понимание, что встреча Путина и Трампа необходима
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча президентов необходима, но требует подготовки, заявил Песков
Встреча президентов необходима, но требует подготовки, заявил Песков Фото:

Личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима. Однако она требует длительной подготовки, заявил в ходе конференц-колла официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что и сам лично, и Путин уже неоднократно отвечали на этот вопрос. «Есть понимание, что такая встреча необходима. Но она должна быть хорошо подготовлена», — ответил Песков. Дату возможных личных переговоров глав России и США он не конкретизировал, передает корреспондент URA.RU.

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Личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима. Однако она требует длительной подготовки, заявил в ходе конференц-колла официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что и сам лично, и Путин уже неоднократно отвечали на этот вопрос. «Есть понимание, что такая встреча необходима. Но она должна быть хорошо подготовлена», — ответил Песков. Дату возможных личных переговоров глав России и США он не конкретизировал, передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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