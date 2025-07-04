В Чили отреагировали на украинские претензии по поводу матча со сборной РФ

В ФФЧ расценили обращение украинского консульства в Сантьяго по поводу предстоящего товарищеского матча с российской сборной в Москве как политическую провокацию. Там подчеркнули, что не видят оснований для отмены встречи.
«В письме, подписанном послом [Украины] Юрием Дюдиным, подчеркивается, что украинская община в Чили, включая порядка тысячи западноукраинских католических релокантов, крайне расстроена решением сборной Чили играть на территории „страны-агрессора“. По их мнению, такое поведение является неприемлемым и оскорбительным. <...> В ФФЧ эти претензии восприняли как политическую провокацию», — сообщил Sport24. Отмечается, что Дюдин заявил о намерении передать информацию о матче в Украинскую ассоциацию футбола для возможного пересмотра сотрудничества с чилийской федерацией.
В Федерации футбола Чили заявили, что никаких официальных соглашений с Украинской ассоциацией футбола не подписано, а действующие регламенты не запрещают проведение матчей с командами из других стран, включая Россию. Руководство ФФЧ подчеркнуло, что спорт должен быть вне политики и призвало украинскую сторону отказаться от давления. В случае повторных обращений ФФЧ готова направить официальные запросы в Украинскую ассоциацию футбола и ФИФА, что может осложнить дальнейшие отношения между федерациями.
В чилийской федерации также подчеркнули, что визит в Россию связан исключительно с развитием футбольного сотрудничества. В числе обсуждаемых направлений — организация совместных детско-юношеских программ, проведение товарищеских игр женских и молодежных команд, а также развитие футзала и пляжного футбола. Помимо этого, рассматривается возможность проведения тренерских стажировок и обмена опытом между странами.
Ранее стало известно, что сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Чили. Как сообщил президент Федерации футбола Чили Пабло Милад, матч пройдет в ноябре этого года.
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