Украинские дроны атаковали Белгородскую область

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Дроны ВСУ нанесли удар по четырем населенным пунктам Белгородской области
Дроны ВСУ нанесли удар по четырем населенным пунктам Белгородской области Фото:

Четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны беспилотников Вооруженных сил Украины. Повреждены дома, техника и объекты инфраструктуры, пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 

«Четыре населенных пункта атакованы ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В селе Гора-Подол Грайворонского округа дрон повредил забор и стену гаража. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа после прилёта снаряда пострадали забор и окна частного дома», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. 

Кроме того, в хуторе Церковный Белгородского района пострадало предприятие: в результате взрыва выбиты окна и повреждён фасад административного здания. В селе Двулучное Валуйского округа огнём уничтожен автомобиль и повреждён прицеп сельхозтехники после атаки FPV-дрона. Информация о последствиях уточняется.

Ранее населенные пункты Белгородской области уже подвергались атакам со стороны украинских беспилотников. В результате предыдущих обстрелов были повреждены автомобили, частные дома и хозяйственные постройки, однако, как и в нынешнем случае, информации о пострадавших не поступало. Власти региона регулярно информируют о последствиях атак и уточняют данные о нанесенном ущербе.

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Четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны беспилотников Вооруженных сил Украины. Повреждены дома, техника и объекты инфраструктуры, пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.  «Четыре населенных пункта атакованы ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В селе Гора-Подол Грайворонского округа дрон повредил забор и стену гаража. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа после прилёта снаряда пострадали забор и окна частного дома», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.  Кроме того, в хуторе Церковный Белгородского района пострадало предприятие: в результате взрыва выбиты окна и повреждён фасад административного здания. В селе Двулучное Валуйского округа огнём уничтожен автомобиль и повреждён прицеп сельхозтехники после атаки FPV-дрона. Информация о последствиях уточняется. Ранее населенные пункты Белгородской области уже подвергались атакам со стороны украинских беспилотников. В результате предыдущих обстрелов были повреждены автомобили, частные дома и хозяйственные постройки, однако, как и в нынешнем случае, информации о пострадавших не поступало. Власти региона регулярно информируют о последствиях атак и уточняют данные о нанесенном ущербе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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