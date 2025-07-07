Жителей напугали планы строить крупный полигон отходов у челябинских озер

Жители Чебаркульского района (Челябинская область) испугались планов строительства крупного полигона вблизи от челябинских озер. Как они сообщили URA.RU, с депутатами в поселке Кундравы прошла встреча представителей минэкологии региона.
«Планируется отвести 50 га для строительства полигона под захоронение мусора Карабашского кластера. Кругом в этом месте озера, курортный край», — рассказала URA.RU жительница поселка Лебяжье Марина Субханкулова.
Собеседница URA.RU отметила, встреча местных депутатов, властей района и региона прошла в школе искусств. Присутствовали жители Кундравинского поселения, поселка Еланчик и местные фермеры. Вопрос застопорился на уровне депутатов Кундравов, от которых ждут, что они подпишут акт перевода земель из сельхозназначения в промышленные. Делать это парламентарии не спешат. Субханкулова добавила, что рядом расположено озеро Семиха, протекает река Скородум. Здесь берет исток Увелька.
«Участок под строительство полигона должен соответствовать жестким требованиям. Поэтому выбор места — это достаточно длительный трудоемкий процесс. Мнение жителей учитывается при подборе участка и проведении общественных обсуждений при проектировании объекта», — заявили URA.RU в пресс-службе минэкологии области.
В ведомстве добавили, что полигон подбирают для городов и районов Карабашского кластера. После Челябинского и Магнитогорского он третий по объему отходов. Кластер объединил семь муниципалитетов, включая Златоуст, Миасс, сам Карабаш, Чебаркуль с районом, Кусинский и Уйский районы. Работу власти ведут, чтобы к 2030 году сортировать 100% всех образуемых отходов, и лишь половину из них отправлять на захоронение.
Жители сказали, что за мнением к ним обратятся, когда проект будет готов. Поэтому спешат и рассылают обращения в разные инстанции. Подписи ставят представители нескольких населенных пунктов. В корреспонденции пишут, что место расположения власти подобрали неудачно: до ближайшего села Болотово всего полтора километра, рядом — поля с пшеницей, покосы с пастбищами, есть рыбное хозяйство.
«В округе озера Кундравинское, Еланчик, Чебаркуль, Еловое, Кисегач. Весь жемчужный край здесь. И воды выходят на поверхность. Хотя по ГОСТу, глубина залегания подземных вод должна быть не меньше 20-ти метров», — сказала URA.RU местная жительница Светлана Терентьева.
Собеседница рассказала про исследования археобюро «Археолог», которые прошли в 2024 году. Специалисты закладывали шурфы, выяснив, что берег низкий и болотистый. Местность называется Лебединым болотом. Чтобы доказать его непригодность для полигона документально, жители собирают подписи для проведения экологической экспертизы.
На сегодня в Карабашском кластере нет ни одного объекта по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов. Мусор везут в Полетаево под Челябинском, полигон которого требует разгрузки. В минэкологии URA.RU сказали, что окончательного решения о месте размещения объекта близ Кундравов власти не приняли.
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