Володин высказал первую просьбу новому министру транспорта России

Володин: в РФ нужно быстрее вводить высокоскоростной железнодорожный транспорт
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Володин заявил, что ГД и Минтрансу нужно вводить высокоскоростной железнодорожный транспорт
Володин заявил, что ГД и Минтрансу нужно вводить высокоскоростной железнодорожный транспорт Фото:

Госдума и министерство транспорта России совместно займутся разработкой законодательных решений для ускорения реализации проектов высокоскоростного железнодорожного транспорта. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

«Нам необходимо ... с правительством и теперь ... с профильным министерством, если будет поддержан Андрей Сергеевич Никитин, то с ним, подготовить законодательные решения, ... чтобы ... уже были реализованы проекты в сфере именно высокоскоростного транспорта железнодорожного», — заявил Володин. Трансляция заседания шла на сайте Госдумы.

По словам депутата, к работе подключатся профильные комитеты Думы. Володин также отметил, что для эффективной подготовки законодательных инициатив требуется активно работать в летний период. Спикер подчеркнул, что создание необходимой нормативной базы позволит ускорить строительство и запуск новых магистралей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин направил в Госдуму предложение о назначении Андрея Никитина на должность министра транспорта России. Как сообщил спикер ГД Вячеслав Володин, рассмотрение кандидатуры Никитина на пост главы Минтранса запланировано на вторник, 8 июля.

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Госдума и министерство транспорта России совместно займутся разработкой законодательных решений для ускорения реализации проектов высокоскоростного железнодорожного транспорта. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. «Нам необходимо ... с правительством и теперь ... с профильным министерством, если будет поддержан Андрей Сергеевич Никитин, то с ним, подготовить законодательные решения, ... чтобы ... уже были реализованы проекты в сфере именно высокоскоростного транспорта железнодорожного», — заявил Володин. Трансляция заседания шла на сайте Госдумы. По словам депутата, к работе подключатся профильные комитеты Думы. Володин также отметил, что для эффективной подготовки законодательных инициатив требуется активно работать в летний период. Спикер подчеркнул, что создание необходимой нормативной базы позволит ускорить строительство и запуск новых магистралей. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин направил в Госдуму предложение о назначении Андрея Никитина на должность министра транспорта России. Как сообщил спикер ГД Вячеслав Володин, рассмотрение кандидатуры Никитина на пост главы Минтранса запланировано на вторник, 8 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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