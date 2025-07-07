Володин сообщил, что нового министра рассмотрят уже завтра

Госдума рассмотрит кандидатуру Андрея Никитина на пост министра транспорта России на пленарном заседании во вторник, 8 июля. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Рассмотрение кандидатуры на должность министра транспорта РФ состоится на пленарном заседании завтра — 8 июля», — сказал Володин. Заявление передает пресс-служба Госдумы в telegram-канале.
Ранее Правительство России сообщило, что премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Андрея Никитина для утверждения в должности министра транспорта. В этот день президент России подписал указ о назначении Андрея Никитина временно исполняющим обязанности главы Министерства транспорта.
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