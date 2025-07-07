Володин сообщил, что нового министра рассмотрят уже завтра

Госдума рассмотрит кандидатуру на пост главы Минтранса 8 июля
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ГД рассмотрит кандидатуру на пост главы Минтранса на пленарном заседании 8 июля
ГД рассмотрит кандидатуру на пост главы Минтранса на пленарном заседании 8 июля Фото:

Госдума рассмотрит кандидатуру Андрея Никитина на пост министра транспорта России на пленарном заседании во вторник, 8 июля. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Рассмотрение кандидатуры на должность министра транспорта РФ состоится на пленарном заседании завтра — 8 июля», — сказал Володин. Заявление передает пресс-служба Госдумы в telegram-канале.

Ранее Правительство России сообщило, что премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Андрея Никитина для утверждения в должности министра транспорта. В этот день президент России подписал указ о назначении Андрея Никитина временно исполняющим обязанности главы Министерства транспорта.

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Госдума рассмотрит кандидатуру Андрея Никитина на пост министра транспорта России на пленарном заседании во вторник, 8 июля. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Рассмотрение кандидатуры на должность министра транспорта РФ состоится на пленарном заседании завтра — 8 июля», — сказал Володин. Заявление передает пресс-служба Госдумы в telegram-канале. Ранее Правительство России сообщило, что премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Андрея Никитина для утверждения в должности министра транспорта. В этот день президент России подписал указ о назначении Андрея Никитина временно исполняющим обязанности главы Министерства транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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