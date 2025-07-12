Диетолог объяснила опасность поедания мороженого в жару

Если есть мороженное в сильную жару, то можно заболеть воспалительным фарингитом, который иногда сопровождается температурой. Об этом сообщила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.
«Если употреблять мороженое в жаркой обстановке, в том числе на улице, то есть возможность получить обыкновенную простуду, если тело перегрето. Чаще всего люди заболевают воспалительным фарингитом, иногда даже с температурой», — заявила Дианова в интервью "Ридус".
Она отметила, что мороженое безопаснее есть в помещении без кондиционера, так как в этом случае риск резкого перепада температур снижается. Она подчеркнула, что само мороженое не вызывает простуду — все зависит от состояния организма и окружающих условий.
Ранее эксперты предупреждали, что в жару опасно употреблять не только мороженое, но и кофе: напиток усиливает обезвоживание и нагрузку на сердце, что может привести к перегреву организма и проблемам с давлением. Врачи советуют ограничивать употребление кофе в зной и выбирать более безопасные напитки, чтобы снизить риски для здоровья.
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