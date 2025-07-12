Диетолог объяснила опасность поедания мороженого в жару

Диетолог Дианова: если есть мороженое в жару, можно простудиться
© Служба новостей «URA.RU»
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Врач заявила, что мороженое лучше есть в помещении без кондиционера
Врач заявила, что мороженое лучше есть в помещении без кондиционера Фото:

Если есть мороженное в сильную жару, то можно заболеть воспалительным фарингитом, который иногда сопровождается температурой. Об этом сообщила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Если употреблять мороженое в жаркой обстановке, в том числе на улице, то есть возможность получить обыкновенную простуду, если тело перегрето. Чаще всего люди заболевают воспалительным фарингитом, иногда даже с температурой», — заявила Дианова в интервью "Ридус". 

Она отметила, что мороженое безопаснее есть в помещении без кондиционера, так как в этом случае риск резкого перепада температур снижается. Она подчеркнула, что само мороженое не вызывает простуду — все зависит от состояния организма и окружающих условий.

Ранее эксперты предупреждали, что в жару опасно употреблять не только мороженое, но и кофе: напиток усиливает обезвоживание и нагрузку на сердце, что может привести к перегреву организма и проблемам с давлением. Врачи советуют ограничивать употребление кофе в зной и выбирать более безопасные напитки, чтобы снизить риски для здоровья.

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Если есть мороженное в сильную жару, то можно заболеть воспалительным фарингитом, который иногда сопровождается температурой. Об этом сообщила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова. «Если употреблять мороженое в жаркой обстановке, в том числе на улице, то есть возможность получить обыкновенную простуду, если тело перегрето. Чаще всего люди заболевают воспалительным фарингитом, иногда даже с температурой», — заявила Дианова в интервью "Ридус".  Она отметила, что мороженое безопаснее есть в помещении без кондиционера, так как в этом случае риск резкого перепада температур снижается. Она подчеркнула, что само мороженое не вызывает простуду — все зависит от состояния организма и окружающих условий. Ранее эксперты предупреждали, что в жару опасно употреблять не только мороженое, но и кофе: напиток усиливает обезвоживание и нагрузку на сердце, что может привести к перегреву организма и проблемам с давлением. Врачи советуют ограничивать употребление кофе в зной и выбирать более безопасные напитки, чтобы снизить риски для здоровья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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