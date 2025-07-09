Как правильно пить кофе в жару: кардиолог объяснил, кому напиток смертельно опасен

Кофе в жару может быть опасным даже для здоровых людей. Об этом URA.RU заявил кардиолог, терапевт и врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Почему кофе в летний зной повышает риски для сердца, когда его можно пить безопасно и чем лучше заменить бодрящий напиток в жару — в материале URA.RU.
Почему кофе в жару опасно
По словам Кондрахина, кофе стимулирует сердечно-сосудистую систему, повышая артериальное давление. Организм, чтобы снизить давление, начинает выводить лишнюю жидкость (мочегонный эффект).
«Когда мы пьем кофе, мы фактически получаем мочегонный эффект: начинаем терять больше жидкости, и организм обезвоживается еще сильнее. В жару это опасно, так как нарушается теплообмен, и тело перегревается», — объяснил кардиолог.
Из-за обезвоживания кровь густеет, ухудшается текучесть, возрастает нагрузка на сердце, нарушается кровоснабжение органов, в том числе головного мозга. В перспективе частое повышение давления может привести к стойкой гипертензии, инфаркту, инсульту.
Он отметил, что температуры выше +25°C уже считаются жарой для организма. При этом с каждым градусом выше 25 эффективность теплообмена снижается, а в +30…+40 °C тело перестает полноценно отдавать тепло, что может привести к перегреву.
«На улице 36, а внутри организма 36,6. Теплообмен невозможен, и мы перегреваемся», — пояснил врач.
Кроме того, врач предупредил, что холодная вода или кофе со льдом не помогут безопасно пить кофе летом, так как холодная жидкость задерживается в желудке, пока не нагреется до 36,6 градусов, поэтому жажда остается.
Сколько кофе можно пить безопасно в жару
Пить кофе можно только утром, до наступления жары, и не более 1–2 чашек (150 мг кофеина в день), отметил эксперт.
«Кофе в жару противопоказан, но, если очень хочется, можно выпить утром, когда температура воздуха еще не выше +25 градусов, чтобы взбодриться перед работой. Днем и вечером от кофе лучше отказаться, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на сердце и сосуды», — советует кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин.
Он уточнил, что физиологическая норма кофеина в день составляет 150 мг — это примерно 1–2 чашки некрепкого кофе. Превышение этой нормы создает избыточную нагрузку на сердце и сосуды, способствует повышению давления и вызывает привыкание, поэтому в жару важно строго ограничивать количество кофе даже здоровым людям.
Чем безопасно заменить кофе летом
Кофе можно заменить напитками, которые не вызывают обезвоживание и не создают лишней нагрузки на сердце:
- Теплый морс или компот — помогают утолить жажду и сохранить водный баланс.
- Травяные настои с мятой и мелиссой — создают ощущение прохлады и легкости.
- Цикорий — похож на кофе по вкусу, но не содержит кофеина и не стимулирует сосуды.
- Зеленый и черный чай — содержат кофеин, но он всасывается медленнее, поэтому их можно пить в умеренных количествах.
«Холодная вода или кофе со льдом не помогут быстро утолить жажду. Холодная жидкость остается в желудке, пока не нагреется, поэтому человек продолжает чувствовать жажду», — подчеркнул врач.
Кому кофе в жару противопоказан категорически
- Детям и подросткам — их организм еще формируется, и стимуляция кофеином может нарушить естественное развитие. Кофеин вызывает привыкание, и организм начинает требовать его постоянно.
- Людям с заболеваниями сердца и сосудов — для них даже небольшое повышение давления опасно. Если такие пациенты и пьют кофе, то только одну чашку некрепкого напитка в день и не в жару.
Какие симптомы сигнализируют об опасности
Злоупотребление кофе в жару может вызвать:
- Тахикардию (учащенное сердцебиение)
- Головную боль
- Резкий подъем артериального давления
«Если давление повышается, может развиться стойкая гипертензия, которая в будущем приведет к инфаркту или инсульту», — предупредил Кондрахин.
При симптомах нужно:
- прекратить нагрузку, сесть, успокоиться,
- измерить давление,
- при повышенном давлении обратиться к врачу,
Первые признаки инсульта
Инсульт — нарушение кровоснабжения головного мозга — может начаться именно в жару и на фоне обезвоживания и повышенного давления. Кардиолог советует внимательно следить за признаками:
- Односторонняя слабость в руке или ноге — человек не может нормально двигать конечностью.
- Нарушение речи или понимания.
- Перекос лица — одна часть «отстает» от другой, появляется «гримаса».
- Невозможность показать язык или улыбнуться ровно.
При появлении таких признаков нужна экстренная медицинская помощь.
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