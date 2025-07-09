Как правильно пить кофе в жару: кардиолог объяснил, кому напиток смертельно опасен

Кардиолог Кондрахин: кофе в жару может привести к инфаркту и инсульту
© Служба новостей «URA.RU»
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Кофе в жару смертельно опасен для некоторых людей
Кофе в жару смертельно опасен для некоторых людей Фото:

Кофе в жару может быть опасным даже для здоровых людей. Об этом URA.RU заявил кардиолог, терапевт и врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Почему кофе в летний зной повышает риски для сердца, когда его можно пить безопасно и чем лучше заменить бодрящий напиток в жару — в материале URA.RU.

Почему кофе в жару опасно

По словам Кондрахина, кофе стимулирует сердечно-сосудистую систему, повышая артериальное давление. Организм, чтобы снизить давление, начинает выводить лишнюю жидкость (мочегонный эффект).

«Когда мы пьем кофе, мы фактически получаем мочегонный эффект: начинаем терять больше жидкости, и организм обезвоживается еще сильнее. В жару это опасно, так как нарушается теплообмен, и тело перегревается», — объяснил кардиолог.

Из-за обезвоживания кровь густеет, ухудшается текучесть, возрастает нагрузка на сердце, нарушается кровоснабжение органов, в том числе головного мозга. В перспективе частое повышение давления может привести к стойкой гипертензии, инфаркту, инсульту.

Он отметил, что температуры выше +25°C уже считаются жарой для организма. При этом с каждым градусом выше 25 эффективность теплообмена снижается, а в +30…+40 °C тело перестает полноценно отдавать тепло, что может привести к перегреву.

«На улице 36, а внутри организма 36,6. Теплообмен невозможен, и мы перегреваемся», — пояснил врач.

Кроме того, врач предупредил, что холодная вода или кофе со льдом не помогут безопасно пить кофе летом, так как холодная жидкость задерживается в желудке, пока не нагреется до 36,6 градусов, поэтому жажда остается.

Сколько кофе можно пить безопасно в жару

Пить кофе можно только утром, до наступления жары, и не более 1–2 чашек (150 мг кофеина в день), отметил эксперт.

«Кофе в жару противопоказан, но, если очень хочется, можно выпить утром, когда температура воздуха еще не выше +25 градусов, чтобы взбодриться перед работой. Днем и вечером от кофе лучше отказаться, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на сердце и сосуды», — советует кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин.

Он уточнил, что физиологическая норма кофеина в день составляет 150 мг — это примерно 1–2 чашки некрепкого кофе. Превышение этой нормы создает избыточную нагрузку на сердце и сосуды, способствует повышению давления и вызывает привыкание, поэтому в жару важно строго ограничивать количество кофе даже здоровым людям.

Чем безопасно заменить кофе летом

Кофе можно заменить напитками, которые не вызывают обезвоживание и не создают лишней нагрузки на сердце:

  • Теплый морс или компот — помогают утолить жажду и сохранить водный баланс.
  • Травяные настои с мятой и мелиссой — создают ощущение прохлады и легкости.
  • Цикорий — похож на кофе по вкусу, но не содержит кофеина и не стимулирует сосуды.
  • Зеленый и черный чай — содержат кофеин, но он всасывается медленнее, поэтому их можно пить в умеренных количествах.

«Холодная вода или кофе со льдом не помогут быстро утолить жажду. Холодная жидкость остается в желудке, пока не нагреется, поэтому человек продолжает чувствовать жажду», — подчеркнул врач.

Кому кофе в жару противопоказан категорически

  • Детям и подросткам — их организм еще формируется, и стимуляция кофеином может нарушить естественное развитие. Кофеин вызывает привыкание, и организм начинает требовать его постоянно.
  • Людям с заболеваниями сердца и сосудов — для них даже небольшое повышение давления опасно. Если такие пациенты и пьют кофе, то только одну чашку некрепкого напитка в день и не в жару.

Какие симптомы сигнализируют об опасности

Злоупотребление кофе в жару может вызвать:

  • Тахикардию (учащенное сердцебиение)
  • Головную боль
  • Резкий подъем артериального давления

«Если давление повышается, может развиться стойкая гипертензия, которая в будущем приведет к инфаркту или инсульту», — предупредил Кондрахин.

При симптомах нужно:

  • прекратить нагрузку, сесть, успокоиться,
  • измерить давление,
  • при повышенном давлении обратиться к врачу,

Первые признаки инсульта

Инсульт — нарушение кровоснабжения головного мозга — может начаться именно в жару и на фоне обезвоживания и повышенного давления. Кардиолог советует внимательно следить за признаками:

  • Односторонняя слабость в руке или ноге — человек не может нормально двигать конечностью.
  • Нарушение речи или понимания.
  • Перекос лица — одна часть «отстает» от другой, появляется «гримаса».
  • Невозможность показать язык или улыбнуться ровно.

При появлении таких признаков нужна экстренная медицинская помощь.

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Кофе в жару может быть опасным даже для здоровых людей. Об этом URA.RU заявил кардиолог, терапевт и врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Почему кофе в летний зной повышает риски для сердца, когда его можно пить безопасно и чем лучше заменить бодрящий напиток в жару — в материале URA.RU. Почему кофе в жару опасно По словам Кондрахина, кофе стимулирует сердечно-сосудистую систему, повышая артериальное давление. Организм, чтобы снизить давление, начинает выводить лишнюю жидкость (мочегонный эффект). «Когда мы пьем кофе, мы фактически получаем мочегонный эффект: начинаем терять больше жидкости, и организм обезвоживается еще сильнее. В жару это опасно, так как нарушается теплообмен, и тело перегревается», — объяснил кардиолог. Из-за обезвоживания кровь густеет, ухудшается текучесть, возрастает нагрузка на сердце, нарушается кровоснабжение органов, в том числе головного мозга. В перспективе частое повышение давления может привести к стойкой гипертензии, инфаркту, инсульту. Он отметил, что температуры выше +25°C уже считаются жарой для организма. При этом с каждым градусом выше 25 эффективность теплообмена снижается, а в +30…+40 °C тело перестает полноценно отдавать тепло, что может привести к перегреву. «На улице 36, а внутри организма 36,6. Теплообмен невозможен, и мы перегреваемся», — пояснил врач. Кроме того, врач предупредил, что холодная вода или кофе со льдом не помогут безопасно пить кофе летом, так как холодная жидкость задерживается в желудке, пока не нагреется до 36,6 градусов, поэтому жажда остается. Сколько кофе можно пить безопасно в жару Пить кофе можно только утром, до наступления жары, и не более 1–2 чашек (150 мг кофеина в день), отметил эксперт. «Кофе в жару противопоказан, но, если очень хочется, можно выпить утром, когда температура воздуха еще не выше +25 градусов, чтобы взбодриться перед работой. Днем и вечером от кофе лучше отказаться, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на сердце и сосуды», — советует кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин. Он уточнил, что физиологическая норма кофеина в день составляет 150 мг — это примерно 1–2 чашки некрепкого кофе. Превышение этой нормы создает избыточную нагрузку на сердце и сосуды, способствует повышению давления и вызывает привыкание, поэтому в жару важно строго ограничивать количество кофе даже здоровым людям. Чем безопасно заменить кофе летом Кофе можно заменить напитками, которые не вызывают обезвоживание и не создают лишней нагрузки на сердце: «Холодная вода или кофе со льдом не помогут быстро утолить жажду. Холодная жидкость остается в желудке, пока не нагреется, поэтому человек продолжает чувствовать жажду», — подчеркнул врач. Кому кофе в жару противопоказан категорически Какие симптомы сигнализируют об опасности Злоупотребление кофе в жару может вызвать: «Если давление повышается, может развиться стойкая гипертензия, которая в будущем приведет к инфаркту или инсульту», — предупредил Кондрахин. При симптомах нужно: Первые признаки инсульта Инсульт — нарушение кровоснабжения головного мозга — может начаться именно в жару и на фоне обезвоживания и повышенного давления. Кардиолог советует внимательно следить за признаками: При появлении таких признаков нужна экстренная медицинская помощь.
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