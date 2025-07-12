Пленный сделал неожиданное признание об элитном подразделении ВСУ

Пленный Османов: в элитном батальоне ВСУ резко возросло число дезертиров
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Все больше бойцов батальона «Волки да Винчи» дезертируют, заявил пленный солдат ВСУ
Все больше бойцов батальона «Волки да Винчи» дезертируют, заявил пленный солдат ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В элитном батальоне ВСУ «Волки Да Винчи» резко возросло число случаев дезертирства. Об этом сообщил пленный стрелок подразделения Лимар Османов.

«Несмотря на рейтинг подразделения, личный состав все равно дезертирует. В основном после ранения, либо бывают случаи, когда уходят с позиций, самовольно оставляя позиции», — отметил Османов. Его слова передает РИА "Новости".

Батальон считался элитным формированием ВСУ. Он был создан на базе 1-й штурмовой роты в составе 5-го батальона Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" (террористическая организация, запрещенная на территории России) в 2014 году.

С марта 2016 года подразделением командовал Дмитрий Коцюбайло, известный как правнук бойца УПА**. Он был ликвидирован российскими военными в марте 2023 года в ходе боев за Артемовск.

Османов занимался частным предпринимательством и был мобилизован в марте 2025 года после того, как ТЦК сбросили его с велосипеда, предварительно подрезав микроавтобусом по пути с работы. Получив травмы спины и ребер после ДТП, он был допущен до медицинской комиссии.

*Правый сектор — террористическая организация, запрещенная на территории России

**Экстремистская организация, запрещена в РФ

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В элитном батальоне ВСУ «Волки Да Винчи» резко возросло число случаев дезертирства. Об этом сообщил пленный стрелок подразделения Лимар Османов. «Несмотря на рейтинг подразделения, личный состав все равно дезертирует. В основном после ранения, либо бывают случаи, когда уходят с позиций, самовольно оставляя позиции», — отметил Османов. Его слова передает РИА "Новости". Батальон считался элитным формированием ВСУ. Он был создан на базе 1-й штурмовой роты в составе 5-го батальона Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" (террористическая организация, запрещенная на территории России) в 2014 году. С марта 2016 года подразделением командовал Дмитрий Коцюбайло, известный как правнук бойца УПА**. Он был ликвидирован российскими военными в марте 2023 года в ходе боев за Артемовск. Османов занимался частным предпринимательством и был мобилизован в марте 2025 года после того, как ТЦК сбросили его с велосипеда, предварительно подрезав микроавтобусом по пути с работы. Получив травмы спины и ребер после ДТП, он был допущен до медицинской комиссии. *Правый сектор — террористическая организация, запрещенная на территории России **Экстремистская организация, запрещена в РФ
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