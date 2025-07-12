В ДНР уничтожили украинский дрон-матку

ФСБ РФ уничтожила дрон-матку, который должен был ударить по городу в ДНР
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ФСБ РФ уничтожили дрон, который должен был ударить по Горловке
ФСБ РФ уничтожили дрон, который должен был ударить по Горловке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Передовые подразделения ФСБ России уничтожили украинский беспилотник самолетного типа «Вектор» на Дзержинском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Операторы БПЛА уничтожили беспилотник самолетного типа „Вектор“», — говорится в официальном сообщении пресс-службы ФСБ России. Информацию об этом передает РЕН.ТВ.

По данным ФСБ, дрон представлял собой так называемую «дрон-матку» — платформу для транспортировки малых ударных FPV-коптеров. Противник хотел нанести атаку по мирному населению Горловки.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако силы РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.

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Передовые подразделения ФСБ России уничтожили украинский беспилотник самолетного типа «Вектор» на Дзержинском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Операторы БПЛА уничтожили беспилотник самолетного типа „Вектор“», — говорится в официальном сообщении пресс-службы ФСБ России. Информацию об этом передает РЕН.ТВ. По данным ФСБ, дрон представлял собой так называемую «дрон-матку» — платформу для транспортировки малых ударных FPV-коптеров. Противник хотел нанести атаку по мирному населению Горловки. ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако силы РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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