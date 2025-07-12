Передовые подразделения ФСБ России уничтожили украинский беспилотник самолетного типа «Вектор» на Дзержинском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Операторы БПЛА уничтожили беспилотник самолетного типа „Вектор“», — говорится в официальном сообщении пресс-службы ФСБ России. Информацию об этом передает РЕН.ТВ.
По данным ФСБ, дрон представлял собой так называемую «дрон-матку» — платформу для транспортировки малых ударных FPV-коптеров. Противник хотел нанести атаку по мирному населению Горловки.
ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако силы РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.
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