В музее «Царское село» построят парковку за 65 млн рублей

Музей-заповедник «Царское село» объявил тендер на проведение работ по преобразованию заброшенного стадиона в парковочную зону возле комплекса «Императорские фермы». Начальная стоимость контракта составляет 65 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Госзакупок.
«На всем протяжении Фермской дороги отсутствует общественная парковка, стадион используется как левада для выгула лошадей. <...> Часть стадиона планируется приспособить как стоянку для автомобилей посетителей Императорской фермы», — следует из текста технического задания. Выдержки из него публикует «КП-Петербург». Начальная цена контракта — 65 миллионов рублей.
Также отмечается, что парковка необходима из соображений увеличения турпотока, поскольку сам комплекс недавно был отреставрирован. Планируется, что работы начнутся в 2026 году.
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