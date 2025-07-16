Без умысла, без штрафа: депутат объяснил, кого не коснутся новые правила о VPN

Немкин: за использование VPN с публичным IP-адресом не будут штрафовать
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За использование VPN с публичным IP-адресом не будут штрафовать, объяснил депутат
За использование VPN с публичным IP-адресом не будут штрафовать, объяснил депутат Фото:

Обычные граждане не получат штраф за то, что пользуются VPN, если делают это для личной безопасности. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, сам факт подключения к «белому» VPN с публичным IP-адресом — не нарушение.

«Наказывать будут не за VPN. Не за то, что вы где-то прочли статью или увидели чужой пост. А только за одно — за умышленный и осознанный доступ к заведомо экстремистским материалам, уже внесённым решением суда в официальный список Минюста. Этот список публикуется, и каждый может в него заглянуть», — написал Немкин в своих соцсетях. 

Речь идёт о законопроекте, в котором предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей за целенаправленный поиск или просмотр в интернете экстремистских материалов. Это касается именно умышленных действий.

Также в Госдуме обсуждают и другие поправки: например, организация схем с передачей абонентских номеров может грозить уголовным сроком до трёх лет. Немкин уточнил, что обсуждение VPN в блогах, соцсетях и СМИ — не реклама. Штрафы могут грозить только за продвижение таких сервисов, особенно если они используются для обхода блокировок. Закон не направлен против студентов, преподавателей, журналистов или простых пользователей.

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Обычные граждане не получат штраф за то, что пользуются VPN, если делают это для личной безопасности. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, сам факт подключения к «белому» VPN с публичным IP-адресом — не нарушение. «Наказывать будут не за VPN. Не за то, что вы где-то прочли статью или увидели чужой пост. А только за одно — за умышленный и осознанный доступ к заведомо экстремистским материалам, уже внесённым решением суда в официальный список Минюста. Этот список публикуется, и каждый может в него заглянуть», — написал Немкин в своих соцсетях.  Речь идёт о законопроекте, в котором предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей за целенаправленный поиск или просмотр в интернете экстремистских материалов. Это касается именно умышленных действий. Также в Госдуме обсуждают и другие поправки: например, организация схем с передачей абонентских номеров может грозить уголовным сроком до трёх лет. Немкин уточнил, что обсуждение VPN в блогах, соцсетях и СМИ — не реклама. Штрафы могут грозить только за продвижение таких сервисов, особенно если они используются для обхода блокировок. Закон не направлен против студентов, преподавателей, журналистов или простых пользователей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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