Без умысла, без штрафа: депутат объяснил, кого не коснутся новые правила о VPN

Обычные граждане не получат штраф за то, что пользуются VPN, если делают это для личной безопасности. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, сам факт подключения к «белому» VPN с публичным IP-адресом — не нарушение.
«Наказывать будут не за VPN. Не за то, что вы где-то прочли статью или увидели чужой пост. А только за одно — за умышленный и осознанный доступ к заведомо экстремистским материалам, уже внесённым решением суда в официальный список Минюста. Этот список публикуется, и каждый может в него заглянуть», — написал Немкин в своих соцсетях.
Речь идёт о законопроекте, в котором предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей за целенаправленный поиск или просмотр в интернете экстремистских материалов. Это касается именно умышленных действий.
Также в Госдуме обсуждают и другие поправки: например, организация схем с передачей абонентских номеров может грозить уголовным сроком до трёх лет. Немкин уточнил, что обсуждение VPN в блогах, соцсетях и СМИ — не реклама. Штрафы могут грозить только за продвижение таких сервисов, особенно если они используются для обхода блокировок. Закон не направлен против студентов, преподавателей, журналистов или простых пользователей.
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