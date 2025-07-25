Время работает не в пользу Украины, а шансы на победу в СВО становятся все менее реальными. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Время не на стороне Украины. Это было верно год назад, это верно и сейчас», — сказал Орбан в интервью утренней программы радиостанции Kossuth. Он напомнил, что еще в июле 2024 года посетил Киев с предложением о посредничестве в мирных переговорах между Украиной и Россией. По его словам, тогда существовали более благоприятные условия для прекращения огня, однако украинская сторона отвергла инициативу Будапешта. Теперь достичь мира стало значительно сложнее.
Орбан заявил, что пытался донести до президента Украины Владимира Зеленского мысль о том, что «никто никогда не побеждал ядерную сверхдержаву». Он подчеркнул, что для Украины «эта война проиграна или будет проиграна в считаные секунды», если не предпринять шаги к мирному урегулированию. Украина была «закрыта» для мирных инициатив и отказалась от предложенного посредничества. Орбан также добавил, что Венгрия сделала все возможное для содействия миру.
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