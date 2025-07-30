Реабилитолог рассказал о негативных последствиях плохой осанки

Реабилитолог Ачкасов: плохая осанка - источник болей в спине
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Плохая осанка остается на всю жизнь
Плохая осанка остается на всю жизнь Фото:

Нарушения осанки у россиян стали актуальной медицинской проблемой, которая сегодня затрагивает не только внешность, но и общее состояние здоровья. Об этом сообщил заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, профессор Евгений Ачкасов. По его словам, ухудшение осанки может привести к болям в спине и, в редких случаях, к сбоям в работе внутренних органов.

«Плохая осанка — это не только визуальный дефект во внешности, но и источник болей в спине, а в редких случаях даже причина нарушения работы внутренних органов», — пишет ОСН со ссылкой на профессора. Ачкасов пояснил, что после распада СССР физическая активность среди населения снизилась, особенно среди тех, кто рос в 1990-х, 2000-х и 2010-х годах.

Причины нарушения осанки, по словам эксперта, связаны не только с малоподвижным образом жизни и длительным пребыванием за компьютером, но и с особенностями физического развития в детстве. Важную роль играют правильная организация рабочего места ребенка, отсутствие тяжелых сумок и рюкзаков, а также состояние мышечного корсета. Кроме того, отмечается влияние наследственных факторов и обмена кальция в организме.

В запущенных случаях искривления позвоночника могут вызывать не только выраженные боли в спине, но и приводить к функциональным нарушениям внутренних органов. Исправить осанку во взрослом возрасте крайне сложно — зачастую речь идет лишь о профилактике ухудшения состояния с помощью физических упражнений или ортопедических средств коррекции. Эксперт подчеркнул важность ранней профилактики нарушений осанки у детей, а также информирования населения о современных средствах поддержки правильного положения спины.

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Нарушения осанки у россиян стали актуальной медицинской проблемой, которая сегодня затрагивает не только внешность, но и общее состояние здоровья. Об этом сообщил заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, профессор Евгений Ачкасов. По его словам, ухудшение осанки может привести к болям в спине и, в редких случаях, к сбоям в работе внутренних органов. «Плохая осанка — это не только визуальный дефект во внешности, но и источник болей в спине, а в редких случаях даже причина нарушения работы внутренних органов», — пишет ОСН со ссылкой на профессора. Ачкасов пояснил, что после распада СССР физическая активность среди населения снизилась, особенно среди тех, кто рос в 1990-х, 2000-х и 2010-х годах. Причины нарушения осанки, по словам эксперта, связаны не только с малоподвижным образом жизни и длительным пребыванием за компьютером, но и с особенностями физического развития в детстве. Важную роль играют правильная организация рабочего места ребенка, отсутствие тяжелых сумок и рюкзаков, а также состояние мышечного корсета. Кроме того, отмечается влияние наследственных факторов и обмена кальция в организме. В запущенных случаях искривления позвоночника могут вызывать не только выраженные боли в спине, но и приводить к функциональным нарушениям внутренних органов. Исправить осанку во взрослом возрасте крайне сложно — зачастую речь идет лишь о профилактике ухудшения состояния с помощью физических упражнений или ортопедических средств коррекции. Эксперт подчеркнул важность ранней профилактики нарушений осанки у детей, а также информирования населения о современных средствах поддержки правильного положения спины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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