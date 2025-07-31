Захарова посмеялась над компетентностью СБУ, заинтересовавшейся Канделаки

Объявление заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа» и директора телеканала ТНТ Тины Канделаки в розыск СБУ — абсурдная ситуация. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это абсурд в принципе не надо было бы комментировать, если не одно „но“», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что СБУ уже предпринимала аналогичные действия в 2022 году. В своем заявлении Захарова иронично отметила, что украинские спецслужбы проводят некую операцию «Шерше ля фам», подчеркивая, что действия Киева носят показной и формальный характер.
СБУ ранее объявила Тину Канделаки в розыск на территории Украины. Она обвиняется в нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины. С марта 2022 года Канделаки числится в розыске украинскими правоохранительными органами. Кроме того, с 2017 года информация о Канделаки опубликована на сайте «Миротворец» (признан в России экстремистским сайтом).
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