Захарова посмеялась над компетентностью СБУ, заинтересовавшейся Канделаки

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Захарова подчеркнула, что СБУ уже предпринимала аналогичные действия в 2022 году
Захарова подчеркнула, что СБУ уже предпринимала аналогичные действия в 2022 году Фото:

Объявление заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа» и директора телеканала ТНТ Тины Канделаки в розыск СБУ — абсурдная ситуация. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это абсурд в принципе не надо было бы комментировать, если не одно „но“», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что СБУ уже предпринимала аналогичные действия в 2022 году. В своем заявлении Захарова иронично отметила, что украинские спецслужбы проводят некую операцию «Шерше ля фам», подчеркивая, что действия Киева носят показной и формальный характер.

СБУ ранее объявила Тину Канделаки в розыск на территории Украины. Она обвиняется в нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины. С марта 2022 года Канделаки числится в розыске украинскими правоохранительными органами. Кроме того, с 2017 года информация о Канделаки опубликована на сайте «Миротворец» (признан в России экстремистским сайтом).

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Объявление заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа» и директора телеканала ТНТ Тины Канделаки в розыск СБУ — абсурдная ситуация. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Это абсурд в принципе не надо было бы комментировать, если не одно „но“», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что СБУ уже предпринимала аналогичные действия в 2022 году. В своем заявлении Захарова иронично отметила, что украинские спецслужбы проводят некую операцию «Шерше ля фам», подчеркивая, что действия Киева носят показной и формальный характер. СБУ ранее объявила Тину Канделаки в розыск на территории Украины. Она обвиняется в нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины. С марта 2022 года Канделаки числится в розыске украинскими правоохранительными органами. Кроме того, с 2017 года информация о Канделаки опубликована на сайте «Миротворец» (признан в России экстремистским сайтом).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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