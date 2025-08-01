«Вся квартира задрожала»: жители Феодосии проснулись от громких взрывов

Очевидцы в Феодосии массово пожаловались на громкие звуки ночью
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Крыма пожаловались на громкие звуки в ночь на 1 августа
Жители Крыма пожаловались на громкие звуки в ночь на 1 августа Фото:

Жители города Феодосия (Крым) проснулись этой ночью от громких звуков. Очевидцы отмечают, что по квартирам проходила взрывная волна, которая заставила мебель дрожать. Об этом пишут горожане в одном из местных чатов в telegram-канале. 

Один из пользователей написал ближе к полуночи, что у него в квартире задрожала мебель. До этого он задался вопросом, что произошло. Другой очевидец ему практически сразу ответил, написав, что у него тоже дрожала мебель в квартире, но изначально он подумал на соседей. Еще несколько человек присоединились к обсуждению, признавшись, что тоже столкнулись с подобным инцидентом. Одна из жительниц по имени Анна добавила, что до этого что-то громко пролетало и взорвалось. 

Накануне жители полуострова также отмечали проблемы с интернетом. Операторы связывали замедление с мерами безопасности. В этот же день сообщалось, что ВСУ атаковали Крым семью беспилотниками

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Жители города Феодосия (Крым) проснулись этой ночью от громких звуков. Очевидцы отмечают, что по квартирам проходила взрывная волна, которая заставила мебель дрожать. Об этом пишут горожане в одном из местных чатов в telegram-канале.  Один из пользователей написал ближе к полуночи, что у него в квартире задрожала мебель. До этого он задался вопросом, что произошло. Другой очевидец ему практически сразу ответил, написав, что у него тоже дрожала мебель в квартире, но изначально он подумал на соседей. Еще несколько человек присоединились к обсуждению, признавшись, что тоже столкнулись с подобным инцидентом. Одна из жительниц по имени Анна добавила, что до этого что-то громко пролетало и взорвалось.  Накануне жители полуострова также отмечали проблемы с интернетом. Операторы связывали замедление с мерами безопасности. В этот же день сообщалось, что ВСУ атаковали Крым семью беспилотниками. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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