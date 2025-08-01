В Нижнем Новгороде нашли зуб молодого мамонта

Зуб молодого шерстистого мамонта обнаружили археологи на склоне Почаинского оврага в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, находку извлекли с глубины около двух метров от современной поверхности.
«Археологи нашли в Почаинском овраге коренной зуб молодого шерстистого мамонта. Находку обнаружили на склоне оврага, ближе к улице Рождественской, на глубине около двух метров от современной поверхности», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Он отметил, что доисторические животные обитали на Средней Волге и начали исчезать оттуда примерно 11 тысяч лет назад, так как начал сменяться климат. Никитин также напомнил, что в 1930-х годах у подножия Нижегородского кремля археологи уже находили череп мамонта с двумя верхними коренными зубами.
Специалисты уточняют, что такие находки помогают лучше понять природные условия и фауну региона в эпоху позднего плейстоцена. Археологические работы в районе Почаинского оврага продолжаются — ученые не исключают появления новых ценных свидетельств древней истории Нижнего Новгорода и Среднего Поволжья.
Ранее значимые археологические находки были сделаны и в других регионах страны. Так, в 2023 году на территории Обдорского острога в Салехарде археологи обнаружили древний могильник возрастом около 5000 лет, что позволило получить новые данные о традициях и быте древних народов севера.
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