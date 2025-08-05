В Каменске-Уральском (Свердловская область) избрали меру пресечения водителю Mercedes, устроившему аварию с четырьмя машинами, водитель одной из которых скончался. Обвиняемого привезла в суд бригада скорой помощи, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
"Сегодня [5 августа] Красногорский районный суд Каменска-Уральского избрал Павлу Кадочникову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему предъявлено обвинение по п."а" ч. 4 ст. 264 УК РФ", — пояснили там.
Так как сам Кадочников в аварии получил серьезные травмы, в зал суда его доставили службой конвоирования в сопровождении медиков. Остальным пострадавшим участникам ДТП оказывается необходимая помощь.
Массовая авария случилась утром 3 августа. В момент происшествия водитель Mercedes был пьян. Всего в аварии пострадали четыре человека, в их числе 11-летний мальчик. Один из водителей скончался на месте до прибытия медиков. Подробнее о том, как случилось ДТП — в отдельном материале URA.RU.
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