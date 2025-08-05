Свердловчанин, устроивший на Mercedes смертельное ДТП, приехал в суд на скорой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобилисту назначили запрет определенных действий
Автомобилисту назначили запрет определенных действий Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) избрали меру пресечения водителю Mercedes, устроившему аварию с четырьмя машинами, водитель одной из которых скончался. Обвиняемого привезла в суд бригада скорой помощи, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

"Сегодня [5 августа] Красногорский районный суд Каменска-Уральского избрал Павлу Кадочникову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему предъявлено обвинение по п."а" ч. 4 ст. 264 УК РФ", — пояснили там.

Так как сам Кадочников в аварии получил серьезные травмы, в зал суда его доставили службой конвоирования в сопровождении медиков. Остальным пострадавшим участникам ДТП оказывается необходимая помощь.

Массовая авария случилась утром 3 августа. В момент происшествия водитель Mercedes был пьян. Всего в аварии пострадали четыре человека, в их числе 11-летний мальчик. Один из водителей скончался на месте до прибытия медиков. Подробнее о том, как случилось ДТП — в отдельном материале URA.RU.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) избрали меру пресечения водителю Mercedes, устроившему аварию с четырьмя машинами, водитель одной из которых скончался. Обвиняемого привезла в суд бригада скорой помощи, рассказали в объединенной пресс-службе судов. "Сегодня [5 августа] Красногорский районный суд Каменска-Уральского избрал Павлу Кадочникову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему предъявлено обвинение по п."а" ч. 4 ст. 264 УК РФ", — пояснили там. Так как сам Кадочников в аварии получил серьезные травмы, в зал суда его доставили службой конвоирования в сопровождении медиков. Остальным пострадавшим участникам ДТП оказывается необходимая помощь. Массовая авария случилась утром 3 августа. В момент происшествия водитель Mercedes был пьян. Всего в аварии пострадали четыре человека, в их числе 11-летний мальчик. Один из водителей скончался на месте до прибытия медиков. Подробнее о том, как случилось ДТП — в отдельном материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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