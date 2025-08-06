Все машины сотрудники полиции досматривают
В Челябинске в микрорайоне Чурилово образовалась огромная пробка из-за поисков мужчины, которого подозревают в убийстве жены. Об этом сообщают очевидцы.
«Полиция досматривает машины в микрорайоне и отправляет ориентировки в домовые чаты. В районе образовались сильные пробки», — сообщили URA.RU очевидцы.
В Челябинске объявлен в розыск мужчина, подозреваемый в убийстве жены. Труп женщины нашли в шкафу. Сам подозреваемый является участником СВО и может быть вооружен. После убийства он попытался покинут город.
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