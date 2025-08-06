В челябинском микрорайоне Чурилово образовалась огромная пробка из-за поисков убийцы. Видео

В Чурилово в Челябинске образовалась огромная пробка из-за поисков убийцы
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Все машины сотрудники полиции досматривают
Все машины сотрудники полиции досматривают Фото:

В Челябинске в микрорайоне Чурилово образовалась огромная пробка из-за поисков мужчины, которого подозревают в убийстве жены. Об этом сообщают очевидцы.

«Полиция досматривает машины в микрорайоне и отправляет ориентировки в домовые чаты. В районе образовались сильные пробки», — сообщили URA.RU очевидцы. 

В Челябинске объявлен в розыск мужчина, подозреваемый в убийстве жены. Труп женщины нашли в шкафу. Сам подозреваемый является участником СВО и может быть вооружен. После убийства он попытался покинут город. 

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В Челябинске в микрорайоне Чурилово образовалась огромная пробка из-за поисков мужчины, которого подозревают в убийстве жены. Об этом сообщают очевидцы. «Полиция досматривает машины в микрорайоне и отправляет ориентировки в домовые чаты. В районе образовались сильные пробки», — сообщили URA.RU очевидцы.  В Челябинске объявлен в розыск мужчина, подозреваемый в убийстве жены. Труп женщины нашли в шкафу. Сам подозреваемый является участником СВО и может быть вооружен. После убийства он попытался покинут город. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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