Лошкин проверил благоустройство парка «Плодушка» в Челябинске

В Ленинском районе Челябинска почти завершен этап благоустройства парка «Монастырская заимка „Плодушка“». Проверить ход работ на место выехал глава города Алексей Лошкин, сообщили URA.RU в мэрии.
«Это место исторически было центром притяжения. И вот уже несколько лет, шаг за шагом, парк преображается, приобретает новый вид, сохраняя свой смысл. В этом году мы выполнили достаточно большой объем работ. Теперь здесь комфортно гулять в любое время суток, в любой сезон. Жители вновь проголосовали за благоустройство „Плодушки“, поэтому в следующем году продолжим, будем доводить работу до логического конца», — заявил глава Челябинска Алексей Лошкин.
Работы прошли на участке, ограниченном улицами Энергетиков, Гранитной, Агалакова и Бобруйской. В рамках благоустройства появились новые тропинки, уличное освещение, скамейки, урны и система видеонаблюдения. Также в парке высадили деревья, кустарники и многолетние цветы.
Дополнительно в районе дома № 50 по улице Агалакова на месте бывшей автостоянки появился транзитный сквер. Глава города поручил продолжить развитие этого пространства, обсудить с жителями установку скамеек, а также дооснастить рядом расположенную спортивную площадку современными тренажёрами.
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