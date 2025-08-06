В Челябинской области выросло число погибших от спиртного с рынка в Сочи

Житель Магнитогорска Челябинской области погиб после употребления алкоголя на «Казачьем рынке» в Адлере. До этого сообщалось о том, что возможными жертвами употребления чачи стали две девушки из столицы региона.
«37-летний мужчина из Магнитогорска с семьей отдыхал на море. Чачу приобрел на том же рынке, что и другие отравившиеся. Вечером он выпил суррогатный напиток, вскоре ему стало плохо. Спасти мужчину не удалось, он скончался», — сообщает издание «Первое областное» со ссылкой на собственный источник.
Перед смертью мужчину госпитализировали и ввели в искусственную кому. Однако попытки врачей были безуспешны. У челябинца осталась жена и двое детей.
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