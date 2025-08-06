В Челябинской области выросло число погибших от спиртного с рынка в Сочи

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Медики пытались спасти челябинца, введя его в искусственную кому
Медики пытались спасти челябинца, введя его в искусственную кому Фото:

Житель Магнитогорска Челябинской области погиб после употребления алкоголя на «Казачьем рынке» в Адлере. До этого сообщалось о том, что возможными жертвами употребления чачи стали две девушки из столицы региона.

«37-летний мужчина из Магнитогорска с семьей отдыхал на море. Чачу приобрел на том же рынке, что и другие отравившиеся. Вечером он выпил суррогатный напиток, вскоре ему стало плохо. Спасти мужчину не удалось, он скончался», — сообщает издание «Первое областное» со ссылкой на собственный источник.

Перед смертью мужчину госпитализировали и ввели в искусственную кому. Однако попытки врачей были безуспешны. У челябинца осталась жена и двое детей.

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Житель Магнитогорска Челябинской области погиб после употребления алкоголя на «Казачьем рынке» в Адлере. До этого сообщалось о том, что возможными жертвами употребления чачи стали две девушки из столицы региона. «37-летний мужчина из Магнитогорска с семьей отдыхал на море. Чачу приобрел на том же рынке, что и другие отравившиеся. Вечером он выпил суррогатный напиток, вскоре ему стало плохо. Спасти мужчину не удалось, он скончался», — сообщает издание «Первое областное» со ссылкой на собственный источник. Перед смертью мужчину госпитализировали и ввели в искусственную кому. Однако попытки врачей были безуспешны. У челябинца осталась жена и двое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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