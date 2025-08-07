Свердловчанин на мопеде без прав разбился насмерть

По факту смертельной аварии начато расследование
По факту смертельной аварии начато расследование Фото:

В поселке Карпунинский Верхотурского района произошло смертельное ДТП — разбился водитель мопеда. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«По предварительным данным, мужчина 1962 года рождения, управляя мопедом „Vento Riva-II CX“, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и совершил опрокидывание. В результате водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда медиков», — уточнили в telegram-канале ведомства. 

По информации ГИБДД, погибший был местным жителем и управлял транспортным средством без водительских прав. Кроме того, при движении он не использовал мотошлем и средства индивидуальной защиты.

Известно, что мужчина уже четырежды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, включая управление транспортом в состоянии опьянения. Окончательные выводы о наличии алкоголя в крови погибшего будут сделаны после проведения химико-токсикологической экспертизы.

Ранее в свердловском поселке 17-летний подросток на мопеде влетел на большой скорости в стоящий грузовик. Пострадавшего госпитализировали с травмами. На молодого человека также завели административный протокол.

