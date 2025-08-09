Юрий Подоляка заявил о попытке ВСУ прорваться в Брянскую область

Российские пограничники не дали украинской ДРГ прорваться на территорию Брянской области. Об этом заявил военблогер Юрий Подоляка.
«Сегодня наши пограничники вынуждены были вступить в бой с ДРГ противника (около 15 человек), которые пытались проникнуть на территорию Брянщины», — написал Подоляка в своем telegram-канале. Он отметил, что таким образом ВСУ могли прощупать уязвимые места в обороне. По данным других telegram-каналов, бои шли ночью. Минобороны никак эту информацию еще не комментировало.
ВСУ неоднократно пытались навредить Брянской области. Чаще всего для этого используются беспилотники, которые намеренно летят в гражданские объекты. Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что таким образом ВСУ пытаются скрыть провалы на стратегических направлениях в зоне СВО. Например, в ДНР, где Россия развернула мощное наступление.
