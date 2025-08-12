Товары в одном из популярных гипермаркетов Екатеринбурга в 2014 году по нынешним меркам можно было купить очень дешево. Тогда на ценообразование влиял кризис из-за введенных Западом санкций. Корреспондент URA.RU сравнил стоимость товаров из каталога в то время и сейчас.
Так, например, шоколад с цельным фундуком известной немецкой компании в 2014 году продавали за 49,99 рубля. Теперь же его стоимость выросла на 370% и составляет уже 234,99 рубля. Кефир в 2025 году стоит уже 94,99 рубля, а 11 лет назад его продавали за 42,99 рубля (при этом стоит отметить, что объем бутылки не изменился и по-прежнему составляет 900 мл).
Темный хлеб раньше продавали за 24,99 рубля, теперь — по 89,99 рубля за булку (+260,1%). Подорожало молоко (+158,8%), крабовые палочки (+250%) и наггетсы куриные (+240%).
