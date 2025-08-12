Хлеб за 24, молоко за 33 рубля: как изменились цены на продукты в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге стоимость хлеба выросла на 260% с 2014 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
К августу 2025-го темный хлеб подорожал до 89 рублей
К августу 2025-го темный хлеб подорожал до 89 рублей Фото:

Товары в одном из популярных гипермаркетов Екатеринбурга в 2014 году по нынешним меркам можно было купить очень дешево. Тогда на ценообразование влиял кризис из-за введенных Западом санкций. Корреспондент URA.RU сравнил стоимость товаров из каталога в то время и сейчас. 

Так, например, шоколад с цельным фундуком известной немецкой компании в 2014 году продавали за 49,99 рубля. Теперь же его стоимость выросла на 370% и составляет уже 234,99 рубля. Кефир в 2025 году стоит уже 94,99 рубля, а 11 лет назад его продавали за 42,99 рубля (при этом стоит отметить, что объем бутылки не изменился и по-прежнему составляет 900 мл). 

Темный хлеб раньше продавали за 24,99 рубля, теперь — по  89,99 рубля за булку (+260,1%). Подорожало молоко (+158,8%), крабовые палочки (+250%) и наггетсы куриные (+240%). 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Товары в одном из популярных гипермаркетов Екатеринбурга в 2014 году по нынешним меркам можно было купить очень дешево. Тогда на ценообразование влиял кризис из-за введенных Западом санкций. Корреспондент URA.RU сравнил стоимость товаров из каталога в то время и сейчас.  Так, например, шоколад с цельным фундуком известной немецкой компании в 2014 году продавали за 49,99 рубля. Теперь же его стоимость выросла на 370% и составляет уже 234,99 рубля. Кефир в 2025 году стоит уже 94,99 рубля, а 11 лет назад его продавали за 42,99 рубля (при этом стоит отметить, что объем бутылки не изменился и по-прежнему составляет 900 мл).  Темный хлеб раньше продавали за 24,99 рубля, теперь — по  89,99 рубля за булку (+260,1%). Подорожало молоко (+158,8%), крабовые палочки (+250%) и наггетсы куриные (+240%). 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...