В Санкт-Петербурге, в театре имени Коммисаржевской, началось прощание с народным артистом России Иваном Краско. Об этом сообщают представители театра.
Церемония началась в 10:00 мск и продлится до 11:30 мск по адресу: Итальянская улица, д. 19. На церемонии присутствуют коллеги народного артиста и представители театральных кругов. Начало отпевания назначено на 13:30 по московскому времени, а погребение состоится в 14:00.
Актер скончался на 95-году жизни. Причиной смерти стала онкологическая болезнь.
Ухудшение состояния Краско началось в 2023 году, когда его госпитализировали из-за осложнений после перенесенного инсульта. В начале января 2025 года жена актера сообщила, что у него подозрение на онкологическое заболевание кишечника. Впоследствии этот диагноз подтвердился.
