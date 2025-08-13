В Санкт-Петербурге началось прощание с актером Иваном Краско. Фото

В Санкт-Петербурге прощаются с народным артистом России Иваном Краско
В Санкт-Петербурге прощаются с народным артистом России Иваном Краско Фото:

В Санкт-Петербурге, в театре имени Коммисаржевской, началось прощание с народным артистом России Иваном Краско. Об этом сообщают представители театра. 

Иван Краско скончался на 95-м году жизни
Иван Краско скончался на 95-м году жизни
Фото:

Церемония началась в 10:00 мск и продлится до 11:30 мск по адресу: Итальянская улица, д. 19. На церемонии присутствуют коллеги народного артиста и представители театральных кругов. Начало отпевания назначено на 13:30 по московскому времени, а погребение состоится в 14:00.

Актер скончался на 95-году жизни. Причиной смерти стала онкологическая болезнь.

Ухудшение состояния Краско началось в 2023 году, когда его госпитализировали из-за осложнений после перенесенного инсульта. В начале января 2025 года жена актера сообщила, что у него подозрение на онкологическое заболевание кишечника. Впоследствии этот диагноз подтвердился.

