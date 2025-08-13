США ищут площадку для встречи Трампа, Путина и Зеленского на следующей неделе

Срочная новость
По данным CBS News, администрация США ищет площадку для трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, возможно, уже в конце следующей недели. Официального подтверждения этой информации пока нет, детали переговоров не разглашаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!