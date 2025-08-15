В Приморье задержали сотрудников ТЭЦ из-за которых погибли рабочие

Во Владивостоке после трагедии с гибелью рабочих на ТЭЦ-2 задержаны начальник и прораб строительно-монтажного участка. Об этом сообщает Приморский СК.
«Следователи СК России по Приморскому краю задержали должностных лиц, причастных к происшествию на ТЭЦ-2 во Владивостоке», — говорится в официальном telegram-канале Следственного комитета. Задержанные подозреваются в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, что привело к гибели людей.
Трагедия произошла 14 августа во время демонтажа стены дымовой трубы на высоте более 22 метров. Произошло обрушение кирпичной кладки, в результате чего трое рабочих погибли. Еще двое были госпитализированы, один из них находится в реанимации. Следователи продолжают работу на месте происшествия, с задержанными проводятся необходимые следственные действия. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
