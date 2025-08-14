Три рабочих погибли, два пострадали при падении с высоты во Владивостоке

По предварительной информации, три человека погибли и двое получили травмы при падении с высоты во время ремонтных работ на ТЭЦ-2 во Владивостоке. О происшествии сообщает следственное управление СК России по Приморскому краю.
"По предварительной информации трое мужчин погибли, двоим оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале "Следком Приморья".
На месте инцидента сейчас работают следователи. Также стало известно, что было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.
Происшествие случилось в четверг, 14 августа. На территории Владивостокской ТЭЦ-2 во время выполнения высотных работ несколько сотрудников подрядной организации сорвались вниз. В настоящее время прокуратура проводит доследственную проверку.
