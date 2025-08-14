Пострадавшие на владивостокской ТЭЦ доставлены в реанимацию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оба пациента находятся в тяжелом состоянии
Оба пациента находятся в тяжелом состоянии Фото:

Двое пострадавших на Владивостокской ТЭЦ-2 были экстренно доставлены в реанимацию. Об этом сообщает Минздрав Приморья.

«Двое пострадавших в результате несчастного случая на производстве ТЭЦ-2 доставлены в реанимацию Владивостокской клинической больницы №2», — говорится в официальном telegram-канале Минздрава. Оба пациента находятся в тяжелом состоянии. За их жизни борется команда ведущих специалистов региона, включая реаниматологов, нейрохирургов, хирургов и травматологов.

Происшествие произошло 14 августа на территории Владивостокской ТЭЦ-2 во время проведения высотных ремонтных работ. Несколько сотрудников подрядной организации упали с высоты. В результате трое работников погибли на месте, двое получили тяжелые травмы. Ведется доследственная проверка всех обстоятельств трагедии. СУ СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двое пострадавших на Владивостокской ТЭЦ-2 были экстренно доставлены в реанимацию. Об этом сообщает Минздрав Приморья. «Двое пострадавших в результате несчастного случая на производстве ТЭЦ-2 доставлены в реанимацию Владивостокской клинической больницы №2», — говорится в официальном telegram-канале Минздрава. Оба пациента находятся в тяжелом состоянии. За их жизни борется команда ведущих специалистов региона, включая реаниматологов, нейрохирургов, хирургов и травматологов. Происшествие произошло 14 августа на территории Владивостокской ТЭЦ-2 во время проведения высотных ремонтных работ. Несколько сотрудников подрядной организации упали с высоты. В результате трое работников погибли на месте, двое получили тяжелые травмы. Ведется доследственная проверка всех обстоятельств трагедии. СУ СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...