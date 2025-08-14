Пострадавшие на владивостокской ТЭЦ доставлены в реанимацию

Двое пострадавших на Владивостокской ТЭЦ-2 были экстренно доставлены в реанимацию. Об этом сообщает Минздрав Приморья.
«Двое пострадавших в результате несчастного случая на производстве ТЭЦ-2 доставлены в реанимацию Владивостокской клинической больницы №2», — говорится в официальном telegram-канале Минздрава. Оба пациента находятся в тяжелом состоянии. За их жизни борется команда ведущих специалистов региона, включая реаниматологов, нейрохирургов, хирургов и травматологов.
Происшествие произошло 14 августа на территории Владивостокской ТЭЦ-2 во время проведения высотных ремонтных работ. Несколько сотрудников подрядной организации упали с высоты. В результате трое работников погибли на месте, двое получили тяжелые травмы. Ведется доследственная проверка всех обстоятельств трагедии. СУ СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.