В Пермском крае похолодает до нуля, в выходные пойдет снег

На этой неделе в Пермском крае похолодает до нуля, а в выходные в некоторых районах ожидается снег. Об этом сообщают метеорологи.
«С четверга, 25 сентября, в регионе сохранится пасмурная погода с дождями. Температура ночью опустится 3…8 градусов, на крайнем северо-западе Прикамья — до 0 градусов. Днем прогрев будет слабым — не выше 12 градусов. В Перми ночью без осадков и 6…8 градусов, днем ожидается дождь при температуре 8…10 градусов», — говорится в telegram-канале Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
К пятнице, 26 сентября, похолодает еще сильнее: ночью до -1 градуса, днем — не выше 11 градусов. В Перми ночью — около 3 градусов, днем — около 8 градусов.
В субботу и воскресенье циклон принесет осадки, которые в горах и центральных районах могут перейти в снег. Ночные температуры сохранятся на уровне 0…5 градусов, дневные — 3…8 градуса.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ожидается первый снег уже в ближайшие выходные — 27 и 28 сентября. Пик похолодания пока ожидается в начале следующей недели, тогда же вероятны первые заморозки в большинстве районов края.
