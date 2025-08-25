Из Челябинской области выслали полтысячи нелегалов

Почти полтысячи нелегальных мигрантов выслали с начала 2025 года из Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального главка МВД.
За текущий год полицейскими зафиксировано 920 преступлений в миграционной сфере. Выявлено почти 8,5 тысячи административных правонарушений. Принято 436 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны, в том числе 334 в принудительном порядке. Депортирован 51 иностранец, отбывший наказание за совершение тяжких преступлений. Для 1103 мигрантов закрыт въезд на территорию РФ», — пояснили в ГУ МВД.
Сейчас в Челябинской области вновь запущен комплекс мероприятий «Нелегальный мигрант». Силовики рекомендуют иностранцам соблюдать российское законодательство и оказывать содействие органам правопорядка.
