Жительница Златоуста вырастила в саду цитрусовые и виноград разных сортов. Фото

Алла Сарыгина вырастила южный урожай на своем участке
Алла Сарыгина вырастила южный урожай на своем участке Фото:

В Златоусте (Челябинская область) Анна Сарыгина вырастила в саду цитрусовые и виноград. На участке растут грунтовые баклажаны, туи и черная малина.

«Участок превратился в экспериментальную лабораторию. Здесь зреет виноград нескольких сортов, плодоносят лимоны и клементины, цветут экзотические лилии, хвойники и розы», — рассказала газета «Златоустовский рабочий».

Участок в товариществе «Строитель-2» Анне достался по наследству от отца. В его память она и возделывает свой сад. Рассказала, что высадки необычных растений она начала с кишмиша «Потапенко». На открытом грунте урожая он не давал, а в парнике порадовал гроздями. Теперь у Сарыгиной пять кустов винограда сортов «Память Домбковской», «Виктор» и «Один».

Весной виноградная лоза «плачет»: из почек выделяется сок. Это значит, что куст хорошо перезимовал и готов плодоносить. Созревают ягоды с августа и до заморозков. Хватает на семью, детям и внукам — в магазине не покупают.

«В теплице растут лимоны нескольких сортов. „Юбилейный“ дает крупные и сочные плоды. Плоды клементина, который является гибридом мандарина и апельсина-королька, можно есть вместе с кожурой — часто она бывает слаще мякоти», — пояснил корреспондент издания Артем Сивцов.

Садовод-любитель рассказала автору, что уход за цитрусовыми прост: надо поливать из лейки. Это защищает растение от клеща. На хороший уход цветы отвечают высокой урожайностью. Некоторые розы цветут дважды в год.

Сорт черной малины «Кумберленд» является гибридом с ежевикой. Она менее сладкая, чем обычная, но имеет необычное послевкусие. Созревает, когда красная малина заканчивается.

