На Солнце произошла вторая мощнейшая вспышка

Вторая мощнейшая вспышка произошла на солнце. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.
«На Солнце произошла вторая крупнейшая вспышка», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что активность Солнца за ночь возросла. Эксперты предполагают, что в течение суток она должна достигнуть самого высокого уровня (X).
Ранее, 25 августа, поступала информация о самой мощной вспышке на солнце за последние два месяца. Причиной ее появления эксперты объяснили резким ростом солнечной активности.
