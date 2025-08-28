Члена-корреспондента РАН взяли под стражу по делу о взятках

Под арест отправлен член-корреспондент РАН Александр Чернявский
Под арест отправлен член-корреспондент РАН Александр Чернявский Фото:

В Москве отправлен под арест член-корреспондент РАН Александр Чернявский и его заместитель Артем Пухальский, а также столичные предприниматели. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Бывшие руководители новосибирского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина член-корреспондент РАН Чернявский и его зам Пухальский по решению Басманного суда отправлены в СИЗО. Медиков обвиняют в получении взяток от поставщиков оборудования за заключение контрактов», — пишет «Коммерсант».

Отмечается, что все заключенные под стражу просили суд о домашнем аресте, но правосудие взяло сторону следствия. Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, следствие рассматривает два эпизода — один из них произошел в 2023 году, второй в марте 2024 года. По версии следствия, топ-менеджеры НМИЦ получали незаконные вознаграждения от представителей коммерческих компаний за заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования и расходных материалов. Общая сумма взяток, по предварительным оценкам, может достигать десятков миллионов рублей.

Ранее военный суд в Краснодаре приступил к рассмотрению сразу двух уголовных дел о коррупции в 419-м военном госпитале Минобороны РФ. Обвинения в получении взяток предъявлены трем бывшим руководителям медучреждения, которые брали деньги за оформление документов на выплаты участникам СВО

