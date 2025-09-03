Россияне просят поднять верхнюю границу возраста молодежи

Четверть граждан России поддерживают инициативу о повышении верхней возрастной планки для молодежи. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим агентством «Вебер».
По результатам опроса, передает ТАСС, 34% россиян считают, что действующие возрастные рамки молодежи должны сохраниться. Однако 25% опрошенных выступают за увеличение верхней границы, считая, что молодость в современных условиях длится дольше. Сейчас, согласно действующему определению, к молодежи относят граждан в возрасте от 14 до 35 лет.
Абсолютное большинство участников опроса (94%) уверены, что нынешнее молодое поколение существенно отличается от предыдущих. Более половины респондентов (54%) отмечают, что молодежь сегодня обладает большими возможностями благодаря развитию цифровых технологий. 42% считают, что молодые люди стали больше ценить себя и личные границы. Около 40% россиян полагают, что представители молодого поколения чересчур полагаются на современные технологии.
Среди критических замечаний в адрес молодежи наиболее часто встречаются упреки в инфантильности (33%) и эгоистичности (31%). 30% считают, что жизнь молодых людей стала легче, чем у их предшественников, а 29% отмечают склонность к лени и недисциплинированности. Кроме того, 28% респондентов говорят о дистанцировании молодежи от традиций, а 27% — о невоспитанности и неуважении к старшим. В то же время 22% опрошенных отмечают, что молодежь больше времени уделяет саморазвитию, а каждый пятый считает взгляды молодых людей более прогрессивными по сравнению с предыдущими поколениями.
Интересно, что более половины россиян (57%) продолжают ощущать себя молодыми, несмотря на фактический возраст. Противоположного мнения придерживаются 36% респондентов, которые считают, что молодость для них уже прошла. Взгляды на возрастные рамки молодости в обществе существенно различаются. 40% полагают, что молодость может длиться и после 45 лет. 22% считают, что этот период заканчивается в 40 лет, 11% — в 44 года. Только 15% ограничивают молодость 34 годами, 4% — 24 годами, а 1% — 20 годами.
Тема старения вызывает тревогу у большинства россиян: 79% признались, что испытывают беспокойство по этому поводу. Основные опасения связаны с потерей здоровья (62%) и физической энергии (54%). Кроме того, 32% респондентов боятся утраты возможностей, 24% — привлекательности, а 21% — круга общения. Несмотря на опасения, россияне отмечают и плюсы взросления. 58% считают главным преимуществом приобретение жизненного опыта, а 50% — мудрость и знания. 41% отмечают лучшее понимание себя, 36% — самостоятельность и независимость. 29% видят положительные стороны в финансовой стабильности, а 27% — в увеличении свободного времени.
