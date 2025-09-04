Хакеры трижды пытались сорвать ВЭФ во Владивостоке

Три мощные хакерские атаки были зафиксированы на цифровые ресурсы Восточного экономического форума (ВЭФ) за последние двое суток. Об этом сообщает заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«За последние двое суток было три мощных DDoS-атаки на ресурсы ВЭФ, которые были отражены в автоматизированном режиме», — приводят слова Кузнецова РИА Новости. Кроме того, он добавил, что также были выявлены и ликвидированы 24 внутренних инцидента.
Также председатель правления Сбербанка отметил, что круглосуточную защиту цифровой инфраструктуры ВЭФ обеспечивает команда высококвалифицированных специалистов. Он подчеркнул, что их работа позволяет гарантировать безопасность всех мероприятий, в том числе с участием президента России.
Восточный экономический форум проходит с 2 по 6 сентября во Владивостоке. В этом году главной темой форума стало развитие международного сотрудничества на Дальнем Востоке. Организаторы отмечают, что форум привлекает внимание делегаций из более чем 70 стран.
