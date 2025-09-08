Сырский признал многократное превосходство ВС РФ над ВСУ

ВС РФ имеют превосходство над украинскими войсками в отдельных направлениях в три, даже в шесть раз. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях <…> может преобладать в 4-6 раз», — написал главнокомандующий ВСУ. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.
Сырский отметил, что август стал для украинских военных «месяцем больших испытаний» и особо выделил четыре наиболее сложных участка фронта: красноармейское (покровское), добропольское, новопавловское и краснолиманское направления. По его словам, на совещании командования обсуждались проблемные вопросы обороны, а также возможные пути их решения на ближайший период.
Ранее глава ВСУ сообщал, что командование делает ставку на внедрение современных технологий и планирует в 2025 году принять на вооружение 15 тысяч наземных роботизированных платформ. Такая мера связана с ухудшением положения украинских войск на фронте и необходимостью снизить риски для личного состава, особенно на наиболее сложных участках линии соприкосновения.
