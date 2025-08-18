ВСУ хотят заменить мобилизованных роботами

Командование ВСУ намерено сделать ставку на внедрение современных технологий в вооружение армии. В 2025 году планируется принять на вооружение 15 тысяч наземных роботизированных платформ. Об этом пишет РБК Украина.
«Мы делаем ставку на высокотехнологичное вооружение, высокотехнологичные системы, которые помогут нам уменьшить присутствие наших военнослужащих непосредственно на поле боя», — передает слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского РБК Украина. Речь идет прежде всего о воздушных дронах и наземных роботах различного назначения, которые позволят выполнять боевые задачи с меньшими рисками для личного состава.
Инициатива по перевооружению армии связана с ухудшением положения украинских войск на фронте. Как отметил главнокомандующий ВСУ, ситуация остается сложной на всей линии боевого соприкосновения, особенно — на красноармейском направлении.
