В Иркутске пропал судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа

В Иркутске пропал судья Арбитражного суда
В Иркутске пропал судья Арбитражного суда

В Иркутске продолжаются поиски судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николая Курца, который пропал несколько дней назад. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

«В Иркутске ведутся поиски судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, который пропал 3 сентября», — приводит слова ведомства ТАСС. Сообщение опубликовано на сайте агентства. 

Николай Курц был назначен судьей в ноябре 2023 года. Официальных версий причины исчезновения судьи пока не озвучено. Местные жители утверждают, что в последний раз видели мужчину на мосту через Ангару, после чего его следы теряются. Правоохранительные органы призвали жителей Иркутска и области обращаться с любой информацией, которая может помочь в поисках судьи.

