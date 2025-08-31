Джуд Лоу заявил, что не побоялся сыграть Владимира Путина в новом фильме

Британский актер Джуд Лоу на пресс-конференции Венецианского кинофестиваля заявил, что не опасался возможных последствий, когда соглашался на роль президента России Владимира Путина в фильме французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник». Его выступление приводит журнал Variety в социальной сети X. Премьера картины прошла в этот же день на фестивале.
«Я не боялся последствий. Я чувствовал себя уверенно в руках Оливье и со сценарием, эта история будет рассказана с умом... Мы не стремились к полемике ради полемики», — подчеркнул Джуд Лоу. Он также добавил, что не пытался имитировать русский акцент, а использовал свой привычный голос. По словам Лоу, проект привлек его продуманным сценарием и подходом режиссера.
Фильм основан на книге Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник» и рассказывает о политической трансформации современной России. Как отмечает издание Deadline, это первая крупная международная лента, где роль российского лидера исполнил западный актер. Съемки картины проходили в Европе в условиях повышенной секретности.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление зарубежных кинопроектов с участием образа Путина. Он заявил, что в Кремле относятся к таким работам спокойно и с пониманием, напомнив, что интерес к российскому лидеру за рубежом сохраняется.
Премьера «Кремлевского волшебника» стала одной из главных тем Венецианского кинофестиваля. Фильм вызвал оживленное обсуждение среди журналистов и кинокритиков. Ожидается, что в широкий прокат лента выйдет осенью 2025 года.
