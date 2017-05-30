В последний день перед покорением Екатеринбурга Куйвашев отказался от обещаний

19:31 30 мая 2017 0

Врио губернатора Свердловской области завершает свой предвыборный вояж по региону Фото: Анна Майорова © URA.RU

Финальная точка в предвыборном вояже врио губернатора Свердловской области оказалась во многом интереснее всех предыдущих. Начать с того, что в Сухом Логу охраняли встречу главы региона с активом «Единой России» местные казаки — такого антуража не смог организовать даже мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Службу несли, кстати, сурово — вплоть до проверки сумок у отдельных делегатов. Да и вопросы были поразнообразнее. Наконец, и сам Евгений Куйвашев нашел тут для себя нечто любопытное.

Особенно в Сухом Логу Евгению Куйвашеву понравился детский садик Фото: Анна Майорова © URA.RU

По традиции врио губернатора сначала осмотрел местные достопримечательности: цементный завод и детский сад. Последний, мало того, что новый, так еще сумел похвастаться различными развивающими программами для детей. Те так заинтересовали Евгения Куйвашева, что тот даже немного опоздал на встречу с единороссами. По словам сопровождавших его представителей администрации, был в полном восторге.

Тем временем в местном ДК «Кристалл» завершались приготовления. Любопытно, что в процессе единороссы временно реквизировали находящуюся там общественную приемную депутата Заксобрания от ЛДПР Михаила Зубарева. Выяснилось случайно: корреспондент «URA.RU», увидев табличку, решил заглянуть, спросить у парламентария о том, как он себя чувствует в окружении «медведей», а там глава исполкома Александр Косинцев что-то объясняет делегатам — дает установки. Что именно — разобрать не удалось, сразу попросили не отвлекать. «Да он, хоть и не знает пока об этом, все-равно уже наш. А тут просто освятили ему приемную», — пошутили потом организаторы корреспонденту.

На встречу с единороссами в Сухом Логу Евгений Куйвашев немного опоздал Фото: Анна Майорова © URA.RU

В фойе тем временем набралось 300 человек. Даже произошел небольшой скандал — недавно назначенный директор одного из дочерних предприятий «Группы Синара» возмущался, что его не внесли в список делегатов «Мне Астахов (Михаил, экс-глава Каменск-Уральского — прим.ред.) обещал!», — настаивал тот. Очень переживал человек.

Наконец, прибыл подзадержавшийся в детском саду глава региона. Оба потенциальных кандидата в губернаторы в этот раз вышли на сцену под фанфары. Один в черном, другой в сером — Евгений Куйвашев и Виктор Шептий соответственно. Видно было, что встречу с активом ЕР Южного управленческого округа готовили с учетом накопившегося опыта. И что организаторы читают «URA.RU». Так, ранее мы писали, что сидящий молча почти все время на стуле секретарь реготделения смотрится несолидно. В этот раз ему вынесли кресло. В которое он к тому же ни разу не присел — простоял все мероприятие рядом с Евгением Куйвашевым и периодически включался в обсуждения.

В отличие от Байкалово в Сухом Логу кандидатам на сцену вынесли кресла. Но те им, в принципе, не понадобились Фото: Анна Майорова © URA.RU

Помимо этого Виктор Шептий сделал в этот раз пару любопытных заявлений. Во-первых, наконец-то отчетливо объявил, что готов тоже побороться за губернаторский пост, но его программа ничем не будет отличаться от предложенной действующим главой региона. Во-вторых, напомнил то, о чем говорил еще на первом мероприятии в Первоуральске: «Единой России» нужно пропустить на выборы и кого-то из конкурентов из других партий. «Сбор подписей (для прохождения муниципального фильтра — прим.ред.) должен пройти так, чтобы наш кандидат не остался один. Но мы должны с вами еще найти понимание по этому вопросу», — уточнил секретарь реготделения.

Евгений Куйвашев обошелся почти без новелл — бодро отчитал в очередной раз речь про достижения, сделанные за 5 лет управления областью, и планы на будущее. Отдельно упомянул «известный», как он выразился, водопровод Сухого Лога — тот самый, что пару лет назад лопнул и оставил посреди зимы город без воды. Пообещал доделать все в ближайшие годы. Да затем, уже в ходе дискуссии, сказал, что в связи с большим количеством вопросов на эту тему — в бюджете региона на следующий год намерен добиваться существенного увеличения средств на газификацию села.

В Сухом Логу Виктор Шептий наконец-то заявил, что в принципе тоже может стать губернатором Фото: Анна Майорова © URA.RU

С учетом опоздания главы региона, на вопросы в этот раз отвели больше времени. Отчасти поэтому те отличались большим разнообразием. Помимо привычных про дороги, ЖКХ и школы, порассуждал еще и про поддержку в области мотоспорта, шахмат, необходимость перевода муниципальных СМИ в областную собственность для улучшения их финансирования. И даже про хобби — что любит рыбалку и иногда на охоту ездит, на остальное времени нет.

Расширить список тем для обсуждений помогло и воззвание главы региона к присутствующим. Причем по его тону чувствовалось, что эту мысль он хотел озвучить с самого начала поездки. «Не хочу, чтобы наша встреча превратилась в „руку поднял, попросил, пообещал“. А потом будете меня на каждом углу ловить, напоминать», — заявил Евгений Куйвашев. В последующем несколько раз уточнил: «Есть министерства, комиссии — все проекты должны рассматриваться там. Так средства распределяются более справедливо». Не то, чтобы это всех остановило, но просьбы действительно обсуждали в этот раз как-то более конструктивно, в основном в части, куда именно обращаться и как заявку оформлять.

В Сухом Логу Евгений Куйвашев завершил свою неделю поездок по региону для встреч с активом ЕР в рамках проходящих праймериз по отбору кандидатов партии на осенние выборы губернатора Свердловской области. Впереди финальная остановка — Екатеринбург, где 31 мая соберется порядка 600 секретарей первичных отделений.