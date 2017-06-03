Как аудитория Питерского форума поняла обращение Путина. Эмоциональная ФОТОГАЛЕРЕЯ

11:40 03 июня 2017 0

Каждый гость форума услышал свое в выступлении Путина на пленарном заседании ПМЭФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В северной столице продолжает работу Петербургский международный экономический форум. В пятницу, 2 июня, состоялось пленарное заседание с участием Владимира Путина. Естественно оно стало центральным событием форума: сначала президент выступил с программной внутриполитической речью, а после, отвечая на вопросы американской журналистки Меган Келли, расставил точки над i по внешнеполитическому контуру. «URA.RU» разобрал основные тезисы выступления Путина и спросил участников форума, какие выводы они сделали. Губернаторы, топ-менеджеры госкорпораций и иностранные инвесторы дали свои отзывы — только для «URA.RU».

За выступлением Путина следили все гости форума, даже те, кто не попал в конференц-зал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Войдя в зал, президент бодро произнес «вольно» и начал речь. Как позже рассказал агентству один из синхронистов, англоговорящие гости в наушниках вместо дословного военного термина услышали доброжелательное «Welcome». Что значит «Добро пожаловать». После формального приветствия участников ПМЭФ, Путин объявил, что российская экономика показывает рост [«в апреле прирост составил уже 1,4%, увеличиваются продажи автомобилей, объемы выдачи ипотечных кредитов»], а наша страна открыта к сотрудничеству и готова принять вызовы времени: высокую скорость развития технологий.

После окончания пленарного заседания президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский заявил, что его компания готова выполнять поставленные задачи:

«Ростелеком принимает активное участие в создании цифровой экономики, мы считаем, это новый и большой шаг России вперед.

Очень правильный и своевременный. Если касаться тех задач, которые поставил президент, то это наша каждодневная работа, которой нужно заниматься в течении многих лет, для того, чтобы провести эту трансформацию экономики».

Путин заверил своих слушателей, что Россия готовится и к новой мировой экономике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отдельно Путин остановился на регионах и похвалил территории, которые формируют открытую и благоприятную деловую среду. Среди упомянутых президентом счастливчиков оказались Татарстан, Чувашия, Москва, Тульская и Калужская области: они стали лидерами национального рейтинга инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«Обращаюсь ко всем главам российских регионов: здесь нужно постоянно наращивать усилия, открывать бизнесу новые возможности для успешной, свободной работы», — заявил президент. Главы уральских регионов серьезно подошли к установкам президента. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, как работает в нужном векторе.

«От президента впервые прозвучало предложение всему бизнесу заниматься высокотехнологичной продукцией, всецело применять цифровые технологии. Мы, исходя из его предложений, сегодня подписали соглашение с Ростелекомом.

Нам предстоит автоматизация и оцифровка всей промышленности, это огромная работа, которую нужно будет проделать», — поделился впечатлениями о речи Путина глава Свердловской области.

Врио Свердловской области Евгений Куйвашев говорит, что регион будет развиваться в соответствии с установками президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Принципиальным президент назвал совершенствование судебной системы, заявив, что уже согласован пакет предложений, который прорабатывался с экспертами и с руководством Верховного Суда: «Речь идет об укреплении независимости судей и улучшении подготовки судейских кадров, об оптимизации судебного процесса и снижении необоснованной нагрузки на судей. Смысл всех этих мер в том, чтобы создать дополнительные гарантии для справедливого, объективного судопроизводства».

Эти слова президента не сильно убедили представителей иностранного бизнеса на ПМЭФ. В разговоре с «URA.RU» один из европейских инвесторов, пожелавший остаться неназванным, предположил, что заявленная Путиным судебная реформа вряд ли повлияет на инвестиционный климат в России. «Кто хотел вложиться в Россию, уже это сделал и приспособился к ее реалиям. Мы заходим сюда со знанием, что российский суд не будет объективен в отношении иностранцев. То, что мистер Путин об этом говорит, конечно, хорошо, но вряд ли что-то изменится в ближайшее время», — прокомментировал этот тезис собеседник агентства.

Законодателям предстоит так подготовить судебную реформу, чтобы поверили инвесторы (на фото спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Прошу Правительство и Банк России ускорить прохождение в парламенте поправок в законодательство, которые сделают гибче механизм синдицированного кредита», — сказал президент.

Делегирование полномочий парламенту и правительству отметил президент Испанской ассоциации директоров (AED) Феликс Лосада. «Обычно политики в своих речах говорят о собственном вкладе и достижениях. В своем выступлении мистер Путин постоянно обращался к парламенту и правительству, говорил о совместной работе экспертов и госинститутов. Это, конечно, производит позитивное впечатление», — заметил испанец в разговоре с корреспондентом «URA.RU».

Оптимистично о речи Путина отозвался топ-менеджер крупной международной телекоммуникационной компании (мужчина попросил не называть его имени, так как корпоративная политика запрещает публичные высказывания о российской политике). Собеседнику «URA.RU» вселили надежду слова, что России интересно развивать инфраструктуру: Путин заявил, что «нужно значительно увеличить вложения в транспорт, энергетику и связь». «Мы занимаемся телекоммуникациями, это как раз наша отрасль. Отрадно осознавать, что видение вашего президента совпадает с целями и корпоративными установками нашей компании. Значит, Россия следует вызовам времени, которое диктует переход от сырьевой экономики к цифровой, коммуникационной, с использованием стартапов».

Стартапам президент уделил особое внимание, назвал их «носителями прорывных новаций»:

Экс-глава РЖД Владимир Якунин, вероятно, не развил транспортную инфраструктуру так, как хотел этого президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Обращаюсь к руководству наших крупнейших компаний — Ростеха, Роскосмоса, Росатома, других отечественных высокотехнологичных компаний — активно используйте открывающиеся возможности. Нужно создать у себя подразделения, которые будут предметно работать со стартапами и малыми инновационными компаниями, а также венчурные фонды, чтобы финансировать такие проекты. Прошу, чтобы это не осталось просто пустой фразой, сделать это практически и как можно быстрее».

«URA.RU» поговорило на площадке ПМЭФ с директором направления комплексных проектов «Национального центра Информатизации», дочки одной из упомянутых госкорпораций «Ростех» Алексеем Мироновым. Он рассказал, что компания уже практикует поддержку стартаперов:

«Чтобы предложить заказчикам наиболее эффективные услуги, мы подключаем стартапы, потому что именно у молодых и небольших компаний зачастую есть неожиданные и оптимальные решения. Остается только радоваться тому, что президент сформулировал то, в чем мы видим будущее, и даже уже настоящее российского бизнеса».

Президент Испанской ассоциации директоров (AED) Феликс Лосада отметил, что Россия «не позволяет другим странам ставить себя в позицию, в которой ей неудобно находиться» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В конце выступления, Путин заявил, что Россия переживает непростой, противоречивый, «но очень интересный период, полный новых идей, открытий, проектов, быстрых изменений». По его словам, чтобы отвечать на вызовы времени, нам нужны настойчивость и воля.

Приветственное слово президента заняло от силы 25 минут. Куда дольше американская журналистка Меган Келли расспрашивала Путина о русских хакерах, поддержке кампании Трампа, шпионском скандале, позиции России по Сирии и Украине. На время зал перенесся с экономического форума в студию политического ток-шоу, где главный гость (Владимир Путин) отбивался от вопросов дотошной ведущей, то и дело подавая сигналы международным партнерам. Президент в очередной раз проговорил позицию России по каждому из вопросов: хакеры не наши, с Трампом никаких переговоров по смягчению антироссийских санкций не велось, доказательств химатаки в Сирии нет, Европа и США поддерживаю репрессивные инициативы Украины, Крым — наш.

А главное, что у нас есть, и что вызывает негодование стратегических партнеров, — это наш суверенитет, который мы не сдадим.

Председатель Thoburns Communications Ltd Нил Осборн говорит, чем скорее решатся вопросы международной политики, тем скорее в Россию потекут инвестиции из-за рубежа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эта часть разговора хоть и «держала всех в напряжении», как выразился позже глава Ростелекома Осеевский, но все же предназначалась западному потребителю. Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, в разговоре с «URA.RU» сказал, что Путину надо было, чтобы ему задали эти вопросы и в такой жесткой форме, чтобы максимально доходчиво донести позицию России до западных партнеров.

По наблюдениям иностранных собеседников «URA.RU» такой посыл и структура пленарного заседания могут найти отклик на западе. Как объяснил агентству председатель Thoburns Communications Ltd Нил Осборн, по ту сторону границы есть большие деньги, которые ждут, чтобы быть вложенными в Россию, но этому мешает геополитическая неопределенность.

«Президент Путин настроен на развитие экономики через развитие инфраструктуры, технологий и мотивацию молодых и инициативных компаний, это подкупает, он говорит на моем языке, а также на языке многих инвесторов, которые хотели бы вкладываться в Россию. Вторая часть дискуссии была посвящена геополитике, санкциям, ситуации в Сирии и других странах. Мне, как инвестору, конечно жаль, что так много времени было уделено этим аспектам. Но, как верно сказал президент Путин, сейчас самое время всем договориться и найти выход из сложившихся ситуаций. Ведь эти конфликты фрустрируют развитие экономики, сдерживают потенциальных инвесторов от прихода на российский рынок».