Пермь собирает предложения: как утереть нос Екатеринбургу

22:52 11 октября 2017 0

Пока пермяки ездят в аквапарк в Екатеринбург, но уже скоро екатеринбуржцы могут начать ездить в Пермь Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В администрации губернатора Пермского края обсуждают создание общественной дискуссии о строительстве аквапарка. Предполагается, что мнения пермяков помогут построить развлекательный объект, который войдет в топ-10 лучших в России.

Как рассказал «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией, краевые власти хотят начать строительство аквапарка как можно скорей. Уже сейчас ведутся переговоры с тремя возможными контрагентами. Кто эти потенциальные контрагенты, в кабмине пока не говорят. «Как только инвесторы будут готовы огласить свои планы касательно строительства аквапарка, мы сообщим», — пояснили в пресс-службе минэкономразвития края.

Учитывая слова инвестора, аквапарк Перми может нести и социальную нагрузку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Название одной компании, желающей строить аквапарк известно — это нижегородская «Корос-Аква». «Мы уже направили в правительство Пермского края свое видение проекта аквапарка, — рассказал „URA.RU“ гендиректор компании Андрей Дудкин. — Аквапарки включают в программы по развитию внутреннего туризма, но, кроме этого, он выполняет и другие функции. Если под аквапарком подразумевает не просто бассейн и две горки, а большой комплекс, то мы в него включаем и программы по реабилитации инвалидов, и программы укрепления семьи, и программы здорового образа жизни. На следующей неделе мы ожидаем ответа», — говорит Андрей Дудкин.

Источник «URA.RU» в краевом правительстве сообщает, что инвестор, который пройдет отбор, получит участок по льготной арендной плате без торгов, а также административное сопровождение на всех этапах реализации проекта и снижение налоговой нагрузки. «Задача — не откладывать строительство из-за бюрократических проволочек и избежать искусственного увеличения стоимости проекта, чтобы потом она не легла бременем на кошельки посетителей.

На кону — имя города: из 15 городов-миллионников аквапарков до сих пор нет только в трех — Перми, Красноярске и Воронеже», — говорит инсайдер.

При этом пермские власти планируют обсудить с жителями края, какой аквапарк они хотят увидеть. Учитывая, что мнения опрошенных «URA.RU» лидеров общественного мнения разнятся, это необходимая мера.

Ранее планировалось возвести развлекательный объект в микрорайоне Нагорный, рядом со строящимся зоопарком, однако позже это место изменилось. Сейчас аквапарк планируется построить в Орджоникидзевском районе по улице Щербакова, 102. Политический консультант, член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николай Иванов считает, что это не самое удачное место для размещения такого объекта. «Я думаю, аквапарк лучше поместить в центре города, а не в отдаленном районе. Например, недалеко от набережной, где планируют убирать железнодорожные пути», — говорит собеседник.

Создатель самого известного и авторитетного благотворительного фонда Перми «Дедморозим» Дмитрий Жебелев считает, что аквапарк будет полезен в первую очередь самим пермякам, чем туристам. «Чем больше у людей выбор мест отдыха, тем лучше. Тем более, что аквапарк — это активный досуг, и возможностей, что человек выберет активный отдых вместо чего-то не очень полезного, будет больше. А повышение досугового разнообразия повысит привлекательность города», — говорит собеседник.

Экс-министр культуры Пермского края, ныне советник губернатора Новгородской области Николай Новичков считает, что региональным властям стоит в большей степени сосредоточиться на важных культурных проектах — таких как новое здание галереи и оперного театра. «Если выбирать с точки зрения государственных приоритетов, то, конечно, культура важнее. Аквапарк — вещь хорошая, но далеко не приоритетная. Иное дело, если есть частный инвестор под аквапарк, то ему надо помочь», — говорит собеседник.

Стрит-артист Александр Жунев, прославившийся портретом Есенина на стене недостроя в центре Перми, а также портретом Шевчука из листьев, признается, что сам аквапарки не любит, но считает, что он в Перми должен быть. «Я много раз слышал, что люди берут целые туры, чтобы посетить аквапарк в Екатеринбурге или Казани, значит, пермякам нужно это времяпрепровождение, и им стоит его дать», — говорит художник.