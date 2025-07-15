Ответ Трампу, а также удар по Москве и Петербургу: о чем говорил Песков 15 июля

Песков: Путин сам позже прокомментирует угрозы Трампа о пошлинах
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что российские власти позже ответят на угрозы Трампа по части введения новых ограничений для Москвы
Песков заявил, что российские власти позже ответят на угрозы Трампа по части введения новых ограничений для Москвы Фото:

Сообщения о якобы возможном ударе Киева по Москве и Петербургу, которые недавно начали расходиться в СМИ на Западе, являются фейками. Подобные данные не впервые появляются в повестке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Касательно заявления президента США Дональда Трампа о риске введения 100%-ных пошлин в отношении Москвы, Песков уточнил, что страна ответит на подобное позже. Для начала президенту Владимиру Путину нужно тщательно проанализировать высказывания американского коллеги. Эти и другие главные заявления Пескова — в материале URA.RU.

Удары по Москве и Петербургу

В западных СМИ появились сообщения, что Дональд Трамп якобы обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность ударов по Москве и Санкт-Петербургу. Песков отметил, что подобная риторика существует уже давно. Как правило, подобная информация оказывается фейком. Однако иногда такие данные бывают серьезные, в том числе и в тех СМИ, которые в России ранее считали уважаемыми, отметил Дмитрий Песков.

Путин позже ответит на заявление Трампа о пошлинах 

Дмитрий Песков сообщил, что российской стороне потребуется определенное время для анализа недавних высказываний президента США о возможности введения 100%-ных пошлин против РФ. Пресс-секретарь уточнил, что американский лидер в заявлении обращался и лично к Владимиру Путину. Однако российский глава даст комментарии по этому поводу, только если сочтет нужным. 

В Кремле обеспокоены ситуацией в Приднестровье 

Россия внимательно следит за развитием приднестровского конфликта и выражает по этому поводу обеспокоенность. Пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU, прокомментировал заявления политиков республики о возможном захвате власти в ней. 

«Все, что связано с Приднестровьем — это предмет особой озабоченности России. Тем более что (как и были сигналы от наших специальных служб) Приднестровье фигурирует в различных, скажем так, планах и замыслах европейских стран», — отметил Песков. 

Ранее депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов заявил, что военные стран-членов НАТО подготовили план атаки на республику. К текущему моменту существует вероятность ввода западных вооруженных сил в Молдавию, также есть риск военного противостояния. Однако парламентарий считает наиболее вероятным сценарием не прямое наступление, а блокаду региона для принуждения к его капитуляции.

Песков: Мединский по табелю стоит выше глав делегаций Киева

Дмитрий Песков прокомментировал высказывания генсекретаря НАТО Марка Рютте, который усомнился в статусе главы делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского. Генсек заявил, что группу возглавляет «какой-то историк». Однако Мединский занимает также и должность помощника президента РФ, что в служебной иерархии стоит выше, чем руководитель делегации Украины. 

«Если Рютте имеет в виду, что историк вряд ли может возглавлять делегацию, стоит вспомнить, что сам Рютте является историком», — сказал Песков. Он также подчеркнул, что за время работы Рютте на новой должности с его стороны не было замечено ни ярких исторических сравнений, ни глубоких экскурсов в прошлое. В это же время Владимир Мединский неоднократно демонстрировал свои обширные познания в данной сфере.

В Киеве воспринимают заявление Трампа о поставках как продолжение конфликта

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что решения, которые принимаются в Вашингтоне, странах-членах НАТО и Брюсселе, на Украине воспринимают как сигнал к продолжению конфликта. Это было сказано в контексте недавнего заявления Дональда Трампа о новых поставках вооружения в ряды ВСУ. 

Также официальный представитель Кремля напомнил, что Москва ожидает от Киева предложений о сроках проведения третьего раунда прямых переговоров. На эти сроки не влияет и смена министра обороны на Украине. По его словам, каких-либо инициатив по этому вопросу от второй стороны пока не поступало, но Москва готова продолжать диалог с Киевом.

"Этот диалог хотят видеть и в Вашингтоне, и якобы в Европе. Хотя, судя по заявлениям в Европе, там скорее хотят видеть обострение боевых действий», — сообщил Песков. 

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Сообщения о якобы возможном ударе Киева по Москве и Петербургу, которые недавно начали расходиться в СМИ на Западе, являются фейками. Подобные данные не впервые появляются в повестке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Касательно заявления президента США Дональда Трампа о риске введения 100%-ных пошлин в отношении Москвы, Песков уточнил, что страна ответит на подобное позже. Для начала президенту Владимиру Путину нужно тщательно проанализировать высказывания американского коллеги. Эти и другие главные заявления Пескова — в материале URA.RU. Удары по Москве и Петербургу В западных СМИ появились сообщения, что Дональд Трамп якобы обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность ударов по Москве и Санкт-Петербургу. Песков отметил, что подобная риторика существует уже давно. Как правило, подобная информация оказывается фейком. Однако иногда такие данные бывают серьезные, в том числе и в тех СМИ, которые в России ранее считали уважаемыми, отметил Дмитрий Песков. Путин позже ответит на заявление Трампа о пошлинах  Дмитрий Песков сообщил, что российской стороне потребуется определенное время для анализа недавних высказываний президента США о возможности введения 100%-ных пошлин против РФ. Пресс-секретарь уточнил, что американский лидер в заявлении обращался и лично к Владимиру Путину. Однако российский глава даст комментарии по этому поводу, только если сочтет нужным.  В Кремле обеспокоены ситуацией в Приднестровье  Россия внимательно следит за развитием приднестровского конфликта и выражает по этому поводу обеспокоенность. Пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU, прокомментировал заявления политиков республики о возможном захвате власти в ней.  Ранее депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов заявил, что военные стран-членов НАТО подготовили план атаки на республику. К текущему моменту существует вероятность ввода западных вооруженных сил в Молдавию, также есть риск военного противостояния. Однако парламентарий считает наиболее вероятным сценарием не прямое наступление, а блокаду региона для принуждения к его капитуляции. Песков: Мединский по табелю стоит выше глав делегаций Киева Дмитрий Песков прокомментировал высказывания генсекретаря НАТО Марка Рютте, который усомнился в статусе главы делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского. Генсек заявил, что группу возглавляет «какой-то историк». Однако Мединский занимает также и должность помощника президента РФ, что в служебной иерархии стоит выше, чем руководитель делегации Украины.  «Если Рютте имеет в виду, что историк вряд ли может возглавлять делегацию, стоит вспомнить, что сам Рютте является историком», — сказал Песков. Он также подчеркнул, что за время работы Рютте на новой должности с его стороны не было замечено ни ярких исторических сравнений, ни глубоких экскурсов в прошлое. В это же время Владимир Мединский неоднократно демонстрировал свои обширные познания в данной сфере. В Киеве воспринимают заявление Трампа о поставках как продолжение конфликта Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что решения, которые принимаются в Вашингтоне, странах-членах НАТО и Брюсселе, на Украине воспринимают как сигнал к продолжению конфликта. Это было сказано в контексте недавнего заявления Дональда Трампа о новых поставках вооружения в ряды ВСУ.  Также официальный представитель Кремля напомнил, что Москва ожидает от Киева предложений о сроках проведения третьего раунда прямых переговоров. На эти сроки не влияет и смена министра обороны на Украине. По его словам, каких-либо инициатив по этому вопросу от второй стороны пока не поступало, но Москва готова продолжать диалог с Киевом.
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