Ответ Трампу, а также удар по Москве и Петербургу: о чем говорил Песков 15 июля

Сообщения о якобы возможном ударе Киева по Москве и Петербургу, которые недавно начали расходиться в СМИ на Западе, являются фейками. Подобные данные не впервые появляются в повестке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Касательно заявления президента США Дональда Трампа о риске введения 100%-ных пошлин в отношении Москвы, Песков уточнил, что страна ответит на подобное позже. Для начала президенту Владимиру Путину нужно тщательно проанализировать высказывания американского коллеги. Эти и другие главные заявления Пескова — в материале URA.RU.
Удары по Москве и Петербургу
В западных СМИ появились сообщения, что Дональд Трамп якобы обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность ударов по Москве и Санкт-Петербургу. Песков отметил, что подобная риторика существует уже давно. Как правило, подобная информация оказывается фейком. Однако иногда такие данные бывают серьезные, в том числе и в тех СМИ, которые в России ранее считали уважаемыми, отметил Дмитрий Песков.
Путин позже ответит на заявление Трампа о пошлинах
Дмитрий Песков сообщил, что российской стороне потребуется определенное время для анализа недавних высказываний президента США о возможности введения 100%-ных пошлин против РФ. Пресс-секретарь уточнил, что американский лидер в заявлении обращался и лично к Владимиру Путину. Однако российский глава даст комментарии по этому поводу, только если сочтет нужным.
В Кремле обеспокоены ситуацией в Приднестровье
Россия внимательно следит за развитием приднестровского конфликта и выражает по этому поводу обеспокоенность. Пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU, прокомментировал заявления политиков республики о возможном захвате власти в ней.
«Все, что связано с Приднестровьем — это предмет особой озабоченности России. Тем более что (как и были сигналы от наших специальных служб) Приднестровье фигурирует в различных, скажем так, планах и замыслах европейских стран», — отметил Песков.
Ранее депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов заявил, что военные стран-членов НАТО подготовили план атаки на республику. К текущему моменту существует вероятность ввода западных вооруженных сил в Молдавию, также есть риск военного противостояния. Однако парламентарий считает наиболее вероятным сценарием не прямое наступление, а блокаду региона для принуждения к его капитуляции.
Песков: Мединский по табелю стоит выше глав делегаций Киева
Дмитрий Песков прокомментировал высказывания генсекретаря НАТО Марка Рютте, который усомнился в статусе главы делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского. Генсек заявил, что группу возглавляет «какой-то историк». Однако Мединский занимает также и должность помощника президента РФ, что в служебной иерархии стоит выше, чем руководитель делегации Украины.
«Если Рютте имеет в виду, что историк вряд ли может возглавлять делегацию, стоит вспомнить, что сам Рютте является историком», — сказал Песков. Он также подчеркнул, что за время работы Рютте на новой должности с его стороны не было замечено ни ярких исторических сравнений, ни глубоких экскурсов в прошлое. В это же время Владимир Мединский неоднократно демонстрировал свои обширные познания в данной сфере.
В Киеве воспринимают заявление Трампа о поставках как продолжение конфликта
Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что решения, которые принимаются в Вашингтоне, странах-членах НАТО и Брюсселе, на Украине воспринимают как сигнал к продолжению конфликта. Это было сказано в контексте недавнего заявления Дональда Трампа о новых поставках вооружения в ряды ВСУ.
Также официальный представитель Кремля напомнил, что Москва ожидает от Киева предложений о сроках проведения третьего раунда прямых переговоров. На эти сроки не влияет и смена министра обороны на Украине. По его словам, каких-либо инициатив по этому вопросу от второй стороны пока не поступало, но Москва готова продолжать диалог с Киевом.
"Этот диалог хотят видеть и в Вашингтоне, и якобы в Европе. Хотя, судя по заявлениям в Европе, там скорее хотят видеть обострение боевых действий», — сообщил Песков.
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